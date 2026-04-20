ПДВ для ФОПів не буде: Свириденко домовилась про скасування цієї вимоги

Юлія Свириденко зустрілася з Крісталіною Георгієвою / Урядовий портал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). 

Як пише Delo.ua, про це вона повідомила у telegram.

За словами Свириденко, під час її поїздки до Вашингтону українська команда спільно з МВФ та іншими європейськими партнерами проводили численні консультації та обговорювали способи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік.

Під час таких зустрічей, як зазначає прем’єрка, Україна побачила у представників МВФ розуміння того, що ПДВ для ФОПів — "сенситивна тема", про що також неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський у перемовинах.

"МВФ із розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту", — підкреслила Свириденко.

Народний депутат Ярослав Железняк зі свого боку зауважує, що питання ПДВ для ФОПів не зняли, а "відклали у часі", а у липні буде оновлений текст меморандуму з МВФ.

Він також закликає "дочекатися, що саме як компенсатор надходження до бюджету на 2027-ий запропонує уряд.

"Питання тільки до урядовців і президента: навіщо перед цим поставили свої підписи на меморандумі? Точніше у листопаді пообіцяли прийняти, у лютому підписали, а зараз героїчно виправляють", - наголосив Железняк.

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд. Коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

МВФ скасував попередні умови

МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для затвердження нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів та мит на міжнародні посилки

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. 

Україна очікує на візит місії МВФ до Києва у травні та домовилася про збереження гнучкості у виконанні структурних маяків програми фінансування в умовах війни.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів. 


Автор:
Світлана Манько