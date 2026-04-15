Україна може отримати транш у $686 млн від МВФ: перший перегляд програми призначено на червень

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство фінансів за результатами Весняних зборів МВФ та Світового банку.

Прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF) команда Мінфіну обговорила з представниками Фонду Альфредом Каммером та Гевіном Греєм.

Результати співпраці

Під час зустрічей з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані було підбито підсумки 2025 року. Протягом минулого року сторони реалізували 27 проєктів на суму 34,5 млрд доларів і підписали 13 нових угод.

Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 млрд доларів, забезпечуючи фінансування відновлення доріг, мостів та підготовку проєктної документації через ініціативи DRIVE та PREPARE. На 2026 рік пріоритетом залишається мобілізація ресурсів для бюджетної стійкості через реалізацію реформ Development Policy Operation (DPO).

Потреби на 2026 рік

Згідно з оцінками уряду та МВФ, Україна потребує близько 52 млрд доларів міжнародної допомоги протягом 2026 року. Загальний дефіцит на період 2026 – 2029 років оцінюється у 136,5 млрд доларів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, для покриття фінансових потреб у 2026 році планується використовувати такі джерела: механізм ERA Loans, програма ЄС Ukraine Facility, програма розширеного фінансування EFF від МВФ, очікуваний кредит Ukraine Support Loan від Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.