Україна може втратити €3,9 млрд через невиконання умов Ukraine Facility в 2025 році
Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.
Із 8 індикаторів, які потрібно виконати до кінця І кварталу 2026 року, виконано лише один, натомість не виконано 7 індикаторів на €2,6 млрд.
Вже у липні Україна може безповоротно втратити €300 млн через невиконання індикатора щодо збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, який потрібно було виконати ще в першому кварталі 2025 року.
Скільки коштує Україні невиконання умов Ukraine Facility
В 1 кварталі 2025 року Україна не виконала зобов’язання збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду. Через це ми не отримали €300 млн.
В 2 кварталі Верховна Рада не ухвалила законодавчі зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (законопроєкт № 13165-2), а також не була ухвалена реформа цифровізації виконавчого провадження (законопроєкт № 14005). Це мало наслідком неотримання Україною €700 млн.
В 3 кварталі 2025 року українська сторона не виконала зобов’язання щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (№ 12087-д). Наслідок — неотримання пів мільярда євро.
В 4 кварталі Україна не виконала зобов’язань в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перелік з 10 невиконаних індикаторів програми виглядає так:
· Зміни до законодавства щодо державної служби (№ 13478-1)
· Проведення наступної Національної оцінки ризиків
· Оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в державних підприємствах (№ 13620)
· Скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345)
· Дерегуляція в окремих секторах (№ 14030)
· Вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювані джерела енергії (№ 14271)
· Призначення номінованого оператора ринку елекстроенергії
· Визначення спеціального статусу НКРЕКП (№ 14282)
· Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (№ 14067)
· Набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту (№ 14174)
В 1 кварталі 2026 року Україна не виконала 7 індикаторів на €2,6 млрд. Ось ці невиконані реформи:
· Запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами
· Законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малого та середнього бізнесу (№ 15024)
· Запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (не зареєстровано у ВРУ)
· Вирішення питань підключення до інженерних мереж (не зареєстровано у ВРУ)
· Розподіл повноважень між рівнями публічного врядування (№ 14412)
· Впровадження надання підтримки через Державний аграрний реєстр
· Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації.
Про програму Ukraine Facility
Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.
Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.
Раніше Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.