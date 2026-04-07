Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна може втратити €3,9 млрд через невиконання умов Ukraine Facility в 2025 році

Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.

Із 8 індикаторів, які потрібно виконати до кінця І кварталу 2026 року, виконано лише один, натомість не виконано 7 індикаторів на 2,6 млрд.

Вже у липні Україна може безповоротно втратити 300 млн через невиконання індикатора щодо збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, який потрібно було виконати ще в першому кварталі 2025 року.

Скільки коштує Україні невиконання умов Ukraine Facility

В 1 кварталі 2025 року Україна не виконала зобов’язання збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду. Через це ми не отримали €300 млн.

В 2 кварталі Верховна Рада не ухвалила законодавчі зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (законопроєкт № 13165-2), а також не була ухвалена реформа цифровізації виконавчого провадження (законопроєкт № 14005). Це мало наслідком неотримання Україною €700 млн.

В 3 кварталі 2025 року українська сторона не виконала зобов’язання щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (№ 12087-д). Наслідок  неотримання пів мільярда євро.

В 4 кварталі Україна не виконала зобов’язань в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перелік з 10 невиконаних індикаторів програми виглядає так:

·       Зміни до законодавства щодо державної служби (№ 13478-1)

·       Проведення наступної Національної оцінки ризиків

·       Оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в державних підприємствах (№ 13620)

·       Скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345)

·       Дерегуляція в окремих секторах (№ 14030)

·       Вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювані джерела енергії (№ 14271)

·       Призначення номінованого оператора ринку елекстроенергії

·       Визначення спеціального статусу НКРЕКП (№ 14282)

·       Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (№ 14067)

·       Набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту (№ 14174)

В 1 кварталі 2026 року Україна не виконала 7 індикаторів на €2,6 млрд. Ось ці невиконані реформи:

·       Запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами

·       Законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малого та середнього бізнесу ( 15024)

·       Запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (не зареєстровано у ВРУ)

·       Вирішення питань підключення до інженерних мереж (не зареєстровано у ВРУ)

·       Розподіл повноважень між рівнями публічного врядування ( 14412)

·       Впровадження надання підтримки через Державний аграрний реєстр

·       Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

Раніше Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Автор:
Руслан Кисляк