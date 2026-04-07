Україна може втратити €3,9 млрд через невиконання умов Ukraine Facility в 2025 році

Україна критично відстає у виконанні індикаторів програми багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС Ukraine Facility. У 2025 році не виконано 14 індикаторів на суму понад €3,9 млрд, з них 10 індикаторів за IV квартал — на €2,5 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.

Із 8 індикаторів, які потрібно виконати до кінця І кварталу 2026 року, виконано лише один, натомість не виконано 7 індикаторів на €2,6 млрд.

Вже у липні Україна може безповоротно втратити €300 млн через невиконання індикатора щодо збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, який потрібно було виконати ще в першому кварталі 2025 року.

Скільки коштує Україні невиконання умов Ukraine Facility

В 1 кварталі 2025 року Україна не виконала зобов’язання збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду. Через це ми не отримали €300 млн.

В 2 кварталі Верховна Рада не ухвалила законодавчі зміни щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки (законопроєкт № 13165-2), а також не була ухвалена реформа цифровізації виконавчого провадження (законопроєкт № 14005). Це мало наслідком неотримання Україною €700 млн.

В 3 кварталі 2025 року українська сторона не виконала зобов’язання щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (№ 12087-д). Наслідок — неотримання пів мільярда євро.

В 4 кварталі Україна не виконала зобов’язань в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перелік з 10 невиконаних індикаторів програми виглядає так:

· Зміни до законодавства щодо державної служби (№ 13478-1)

· Проведення наступної Національної оцінки ризиків

· Оцінка та за потреби зміни для розмежування PSO від не-PSO в державних підприємствах (№ 13620)

· Скасування призупинення дії закону про державну допомогу (№ 14345)

· Дерегуляція в окремих секторах (№ 14030)

· Вдосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювані джерела енергії (№ 14271)

· Призначення номінованого оператора ринку елекстроенергії

· Визначення спеціального статусу НКРЕКП (№ 14282)

· Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (№ 14067)

· Набрання чинності закону про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту (№ 14174)

В 1 кварталі 2026 року Україна не виконала 7 індикаторів на €2,6 млрд. Ось ці невиконані реформи:

· Запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами

· Законодавство щодо спрощених процедур неплатоспроможності для мікро-, малого та середнього бізнесу (№ 15024)

· Запровадження прозорого відбору прокурорів на керівні посади (не зареєстровано у ВРУ)

· Вирішення питань підключення до інженерних мереж (не зареєстровано у ВРУ)

· Розподіл повноважень між рівнями публічного врядування (№ 14412)

· Впровадження надання підтримки через Державний аграрний реєстр

· Стратегія впровадження принципів циркулярної економіки та плану заходів щодо її реалізації.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

Раніше Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.