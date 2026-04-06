Україна не виконала зобов’язання перед Світовим банком: ризикує втратити $3,35 млрд

Станом на початок квітня Україна не виконала свої зобов’язання перед Світовим банком щодо низки реформ і ризикує втратити фінансову допомогу на суму $3,35 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.

Які зобов’язання перед Світовим банком не виконала Україна

Експерти консорціуму RRR4U, до складу якого входять Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації, DiXi Group, констатують: станом на кінець березня не відбулось зрушень з ухваленням Верховною Радою законів в рамках зобов’язань перед Світовим банком задля отримання $3,35 млрд за інструментом "Операція з підтримки політики розвитку" (Development Policy Operations, DPO).

Мова йде про наступні законопроєкти:

Про публічні закупівлі (№11520) — документ прийнято за основу у вересні 2024 року, профільний комітет 24 лютого 2026 року рекомендував оновлену версію до ухвалення в другому читанні. Ухвалення цього законопроєкту передбачено Планом України в 2 кварталі 2027 року.

Безпека та інтероперабельність на залізничному транспорті в Україні (№14174) — законопроєкт ухвалено за основу в грудні 2025 року, наразі йде підготовка до другого читання. Це також індикатор Плану України, з виконанням у 4 кварталі 2025 року. Документ передбачає впровадження в Україні європейської моделі управління безпекою на залізничному транспорті.

Про інтеграцію енергетичного ринку (№12087-д) — законопроєкт ухвалено за основу в липні 2025 року, йд підготовка до другого читання. Виконання цього індикатору Плану України планувалося у 2 кварталі 2025 року).

Про Єдиний європейський платіжний простір, SEPA (№14237) та пов’язані законопроєкти (№14326 — зміни до Цивільного кодексу і №14328 — зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів) — законопроєкти наразі знаходяться на стадії підготовки до першого читання. Мова йде про так званий “фінансовий безвіз”.

Всі чотири вищезазначені законопроєкти лише належить ухвалити в майбутньому. Наразі ж ці зобов’язання України залишаються невиконаними. Тож отримання коштів Світового банку на суму $3,35 млрд залишається під питанням.

Нагадаємо, в 2026 році Україні потрібно $52 млрд зовнішнього фінансування, і доступ до більшості цих коштів напряму залежить від співпраці з МВФ – саме вона відкриває фінансування ЄС та інших партнерів. Якщо зобов’язання виконуються, потреба повністю покривається. Якщо ні, — фінансовий ланцюг розривається: дефіцит перевищує $30 млрд, і коштів вистачить лише травня, а у кращому сценарії, якщо депутати нарешті почнуть голосувати закони Ukraine Facility — до середини літа, йдеться в аналітичному прогнозі RRR4U.

Нова програма МВФ на $8,1 млрд почалась з невиконання структурних маяків. Також не виконано важливі зобов’язання, які уряд та МВФ зафіксували в тексті Меморандуму. Йдеться про широкий спектр кроків передусім в фінансовій та фіскальній політиці.

Невиконані індикатори Плану України в рамках програми Ukraine Facility продовжують накопичуватися, що створює ризики втрати значних обсягів фінансової підтримки ЄС і уповільнює реалізацію ключових реформ. За підсумками 2025 року Україна не виконала 14 індикаторів на загальну суму понад €3,9 млрд, причому найбільша їх частка припала на IV квартал — 10 індикаторів вартістю €2,5 млрд. Водночас у I кварталі 2026 року Україна виконала лише 1 індикатор, попри невиконання ще 7, сукупна вартість яких продовжує збільшувати обсяг потенційно втраченого фінансування.