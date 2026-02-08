Мінфін і Світовий банк підписали грант на $690,8 млн від Японії та Канади

Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про грантове фінансування на загальну суму 690,8 млн доларів США від Японії та Канади. Кошти залучено в межах проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) і частково за рахунок заморожених активів Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Це – останній транш від Канади в межах інструменту Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7, а також перший грант від Японії. Підписантом угоди від України виступив міністр фінансів Сергій Марченко, від Світового банку – регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У церемонії також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накагоме та заступник голови місії Посольства Канади в Україні Крістіан Руа.

Залучені кошти надійдуть до загального фонду державного бюджету і будуть спрямовані на відшкодування ключових державних видатків, зокрема:

пенсійних виплат;

реалізацію програм соціальної допомоги, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Сума гранту формується з внесків міжнародних партнерів:

Японія – 544 млн доларів;

Канада – 146 млн доларів;

Цільовий фонд багатьох донорів проекту PEACE in Ukraine – 0,8 млн доларів.

Проект PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії і спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій. Після отримання цього гранту загальний обсяг фінансування проекту досягне 51,7 млрд доларів США.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив, що грантові кошти допоможуть збільшити доходи загального фонду бюджету, зменшити потребу у зовнішніх запозиченнях, посилити макрофінансову стабільність та забезпечити своєчасні соціальні виплати й безперебійну роботу державних інституцій.

