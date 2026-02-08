Минфин и Всемирный банк подписали грант на $690,8 млн. от Японии и Канады.

Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о грантовом финансировании на общую сумму 690,8 млн. долларов США от Японии и Канады. Денежные средства привлечены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) и частично за счет замороженных активов России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Это последний транш от Канады в рамках инструмента Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7, а также первый грант от Японии. Подписантом соглашения от Украины выступил министр финансов Сергей Марченко, от Всемирного банка – региональный директор по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме и заместитель главы миссии Посольства Канады в Украине Кристиан Руа.

Привлеченные средства поступят в общий фонд государственного бюджета и будут направлены на возмещение ключевых государственных расходов, в частности:

пенсионных выплат;

реализацию программ социальной помощи, включая жилищно-коммунальные субсидии.

Сумма гранта формируется из вкладов международных партнеров:

Япония – 544 млн долларов;

Канада – 146 млн долларов;

Целевой фонд многих доноров проекта PEACE in Ukraine – 0,8 млн. долларов.

Проект PEACE in Ukraine реализуется с июня 2022 г. в ответ на полномасштабное вторжение России и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций. После получения этого гранта общий объем финансирования проекта достигнет 51,7 млрд. долларов США.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что грантовые средства помогут увеличить доходы общего фонда бюджета, уменьшить потребность во внешних заимствованиях, усилить макрофинансовую стабильность и обеспечить своевременные социальные выплаты и бесперебойную работу государственных институтов.

Также недавно сообщалось, что Всемирный банк направит 40 миллионов долларов в поддержку НЭК "Укрэнерго" для закупки критически важного оборудования, что позволит ускорить возобновление энергосистемы после атак.