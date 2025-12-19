- Категория
Всемирный банк перечислил Украине более 125 млн долларов для образования и здравоохранения
В государственный бюджет Украины поступило более 125 млн. долларов США льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка, направленных на поддержку образования и здравоохранения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Правительственный портал.
Правительство получило 105,7 млн. долларов США по проекту "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (Learn) и 19,5 млн. долларов США по проекту "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (Thrive). Средства поступили в общий фонд государственного бюджета.
Финансирование по проекту Learn является результатом мер правительства по обеспечению безопасного очного обучения и внедрению реформы в рамках Новой украинской школы (НУШ). В частности:
- почти 8,5 тыс. учащихся и учителей получили доступ к укрытиям;
- более 105 тыс. учителей прошли обучение в соответствии со стандартами НУШ для 8 класса;
- 381,5 тыс. учащихся 8 класса бесплатно получили новые учебники;
- обновлена формула распределения образовательной субвенции на 2026 год с целью увеличения минимального количества учащихся на школу по меньшей мере на 30% по сравнению с 2025 годом.
Learn реализуется с 2024 года. Общая сумма соглашений Всемирного банка в рамках проекта составляет около 420 млн. долларов США, из которых более 305 млн. долларов уже поступили в государственный бюджет.
Проект Thrive направлен на трансформацию системы здравоохранения Украины через повышение эффективности финансирования и качества медицинских услуг. Он предусматривает усиление Программы медицинских гарантий и институциональной способности Национальной службы здоровья, что обеспечивает лучший доступ пациентов к медицинской помощи и уменьшает финансовую нагрузку на граждан.
В рамках Thrive Всемирный банк уже предоставил Украине около 320 млн. долларов США из предусмотренных соглашениями 454 млн. долларов.
Оба проекта реализуются по финансовому инструменту Program-for-Results (PforR), предусматривающему предоставление средств только после достижения установленных показателей эффективности.
"Поддержка Всемирного банка критически важна для реформ систем образования и здравоохранения Украины в условиях войны. С момента запуска проектов в 2024 году Банк уже предоставил 625 млн долларов США, что позволяет повышать качество услуг и укреплять устойчивость этих ключевых секторов", — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Напомним, в государственный бюджет Украины поступило 290 миллионов долларов в рамках Программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Средства для поддержки развития украинских предпринимателей поступили от Всемирного банка и правительства Японии.