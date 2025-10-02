Украина получила от Всемирного банка $133 млн в поддержку фискального управления: что известно о проекте SURGе

Украина получила транш в размере 133 млн. долларов США от Всемирного банка. Средства поступили в общий фонд государственного бюджета в рамках проекта SURGе — "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Ожидается, что до конца года Украина получит еще 396 млн. долларов США в рамках этого проекта, из которых 230 млн. долларов США – это дополнительное финансирование. В целом, с 2024 года, когда началась реализация проекта SURG е, Всемирный банк заключил с Украиной соглашения более чем на 1 млрд долларов США финансирования, включая 10 млн долларов США грантовых средств.

Главная цель проекта – обеспечить эффективное управление публичными инвестициями. Деятельность направлена на повышение качества фискального управления в общинах, усовершенствование среднесрочного и программного бюджетирования, оптимизацию администрирования доходов, а также учет гендерных и климатических аспектов в финансовой политике.

Проект реализуется с использованием финансового инструмента PforR (Program-for-Results), что означает "Программа кредитования с привязкой к результатам", где выплаты основываются на достижении конкретных показателей.

Для получения ссуды в 2025 году Украина выполнила ряд важных условий. В частности, были внесены изменения в Бюджетный кодекс, утвержден среднесрочный план публичных инвестиций и принята единая методология их управления.

Заступи эта м министра финансов Ольга Зыкова подчеркнула: "Сотрудничество в рамках проекта SURG не способствует формированию современной и эффективной государственной политики в сфере управления публичными инвестициями".

О проекте SURG е

Проект SURGe – это международные проекты технической помощи Украине, включающие как проект «Сопровождение правительственных реформ в Украине» (финансируется правительством Канады) для поддержки реформ управления и экономического развития, так и проект Всемирного банка «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (связанный с правительством Японии), направленный на улучшение и улучшение.

Напомним, в сентябре Всемирный банк предоставил дополнительное финансирование в размере $88 миллионов в поддержку украинского бизнеса в рамках программы RISE ("Проект устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства").