Украинский бизнес получит $88 миллионов от Всемирного банка: детали соглашения

Всемирный банк предоставил дополнительное финансирование в размере $88 миллионов в поддержку украинского бизнеса в рамках программы RISE ("Проект устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства").

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Соответствующее соглашение о ссуде подписали министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Роберт Сом.

Средства будут направлены на:

доступные кредиты "5-7-9";

гранты для перерабатывающих предприятий;

компенсацию стоимости агротехники;

развитие индустриальных парков.

Финансирование этой программы структурировано как Программа, ориентированная на результат (Program for Results – PforR), что означает, что средства распределяются на основе достижения конкретных, предварительно согласованных с Всемирным банком результатов.

Этот инновационный подход гарантирует, что финансирование используется эффективно и результативно для достижения ощутимых результатов, таких как установленное количество выданных новых бизнес-кредитов, увеличение количества предприятий, возглавляемых поддерживающими женщинами и подтвержденный рост инвестиций в зеленые технологии.

Напомним, в ноябре 2024 года между Украиной и Всемирным банком было подписано три ключевых соглашения, которые дали старт Программе RISE и позволили начать выборку финансирования в размере 593 млн долларов в поддержку малых и средних предприятий.