Український бізнес отримає $88 мільйонів від Світового банку: деталі угоди
Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Відповідну угоду про позику підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом.
Кошти будуть спрямовані на:
- доступні кредити "5-7-9";
- гранти для переробних підприємств;
- компенсацію вартості агротехніки;
- розвиток індустріальних парків.
Фінансування цієї програми структуровано як Програма, орієнтована на результат (Program for Results - PforR), що означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.
Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт Програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку малих і середніх підприємств.