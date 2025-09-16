Український бізнес отримає $88 мільйонів від Світового банку: деталі угоди

Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Відповідну угоду про позику підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом.

Кошти будуть спрямовані на:

доступні кредити "5-7-9";

гранти для переробних підприємств;

компенсацію вартості агротехніки;

розвиток індустріальних парків.

Фінансування цієї програми структуровано як Програма, орієнтована на результат (Program for Results - PforR), що означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.

Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена ​​кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт Програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку малих і середніх підприємств.