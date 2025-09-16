Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Український бізнес отримає $88 мільйонів від Світового банку: деталі угоди

Олексій Соболев, Роберт Сом
Світовий банк надає $88 млн Україні/Мінекономіки

Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Відповідну угоду про позику підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом.

Кошти будуть спрямовані на:

  • доступні кредити "5-7-9";
  • гранти для переробних підприємств;
  • компенсацію вартості агротехніки;
  • розвиток індустріальних парків.

Фінансування цієї програми структуровано як Програма, орієнтована на результат (Program for Results - PforR), що означає, що кошти розподіляються на основі досягнення конкретних, попередньо узгоджених зі Світовим банком результатів.

Цей інноваційний підхід гарантує, що фінансування використовується ефективно та результативно для досягнення відчутних результатів, таких як встановлена ​​кількість виданих нових бізнес-кредитів, збільшення кількості підприємств, очолюваних жінками, які отримують підтримку, та підтверджене зростання інвестицій у зелені технології.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року між Україною та Світовим банком було підписано три ключові угоди, які дали старт Програмі RISE та дозволили розпочати вибірку фінансування обсягом 593 млн доларів на підтримку малих і середніх підприємств.

Автор:
Тетяна Бесараб