Всемирный банк предоставит Украине $116 миллионов гранта для возобновления теплоснабжения в прифронтовых городах

Всемирный банк выделит Украине дополнительные 116 миллионов долларов США в виде грантовой помощи для укрепления энергетической устойчивости пострадавших от российских атак общин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Средства будут направлены на восстановление систем теплоснабжения в городах, где критическая инфраструктура получила серьезные повреждения, в частности в Харькове, Сумах, Чернигове, Николаеве, Кривом Рогу, Кременчуге и Славуте.

Это решение явилось результатом договоренностей, достигнутых между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Всемирным банком в рамках Ukraine Recovery Conference 2025.

Финансирование предоставляется в рамках реализации второй части инвестиционного проекта "Восстановление энергообеспечения в зимний период и снабжение энергетическими ресурсами".

Денежные средства будут направлены на закупку газовых когенерационных установок, специализированной техники, а также оборудования и материалов, необходимых для функционирования систем теплоснабжения.

Как отметил заместитель министра Константин Ковальчук, это оборудование позволит общинам производить тепло и электроэнергию ближе к конечному потребителю, что снизит зависимость от централизованных систем и повысит устойчивость к возможным атакам.

"Когенерационные установки и спецтехника позволят общинам производить тепло и электроэнергию ближе к потребителю, уменьшая их зависимость от централизованных систем. Мы последовательно двигаемся к укреплению энергетической устойчивости общин", - подчеркнул Ковальчук.

Текущее финансирование является продолжением проекта, стартовавшего с предоставления Всемирным банком 47 миллионов долларов для Харькова. Эти средства уже использованы для восстановления городской инфраструктуры после массированных обстрелов весной 2024 года. Основная часть оборудования уже доставлена и позволит Харькову пройти будущие отопительные сезоны более стабильно.

Также в конце ноября прошлого года заработала когенерационная в Чернигове на объекте водоканала установка, обеспечивающая бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.

7 ноября начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт в Киеве. Оборудование установили с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.