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Энергетическая независимость: в Бучанской общине заработала первая когенерационная установка на 2,5 МВт

Энергетическая независимость: в Бучанской общине заработала первая когенерационная установка на 2,5 МВт
В планах установки еще 5 когенерационных установок с общей мощностью 15 МВт.

В Бучанской общине в Киевской области запустили первую когенерационную установку мощностью 2,5 МВт. Она уже поставляет электрическую энергию в национальную сеть, способствуя укреплению энергетической безопасности региона.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

Этот проект реализован совместно с ООО "Укрпалет Энерджи" в рамках стратегии, направленной на повышение энергонезависимости.

Внедрение современных когенерационных установок станет важным шагом к обеспечению стабильного энергоснабжения, а также существенно снизит зависимость от централизованных энергетических сетей. Это позволит не только повысить надежность энергообеспечения, но и повысить уровень энергонезависимости, подчеркнул Федорук.

В планах расширение этой инициативы через установку еще пяти когенерационных установок с общей мощностью 15 МВт.

Это позволит покрыть до 50% энергетических потребностей Бучанской общины, что обеспечит ее еще большей автономностью и уменьшит потребность во внешних источниках энергии, добавил городской голова.

Такой подход будет способствовать развитию устойчивых и независимых энергетических систем, что окажет положительное влияние на общее экономическое состояние региона.

Об энергетической независимости Украины

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок, что является важным шагом в направлении усиления энергетической независимости региона.

Когенерационные установки будут расположены в Броварском, Белоцерковском, Фастовском и Бучанском районах, имеют общую мощность около 4,33 МВт. Это существенно укрепит энергетическую инфраструктуру региона и будет способствовать повышению его энергонезависимости.

В конце ноября прошлого года   заработала когенерационная в Чернигове   на объекте водоканала установка, обеспечивающая бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.

7 ноября начала работать первая когенерационная газопоршневая установка   мощностью 1,5 МВт в Киеве. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

В Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.

Справка:

Когенерационная установка – комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию.

Автор:
Ольга Опенько