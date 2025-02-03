Енергетична незалежність: у Бучанській громаді запрацювала перша когенераційна установка на 2,5 МВт

У Бучанській громаді на Київщині запустили першу когенераційну установку потужністю 2,5 МВт. Вона вже постачає електричну енергію до національної мережі, сприяючи зміцненню енергетичної безпеки регіону.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Зазначається, що цей проєкт реалізований спільно з ТОВ "Укрпалет Енерджі" в рамках стратегії, спрямованої на підвищення енергонезалежності.

Запровадження сучасних когенераційних установок стане важливим кроком до забезпечення стабільного енергопостачання, а також суттєво зменшить залежність від централізованих енергетичних мереж. Це дозволить не лише підвищити надійність енергозабезпечення, а й збільшити рівень енергонезалежності, підкреслив Федорук.

У планах — розширення цієї ініціативи через встановлення ще п’яти когенераційних установок з загальною потужністю 15 МВт.

Це дасть можливість покрити до 50% енергетичних потреб Бучанської громади, що забезпечить її ще більшою автономністю та зменшить потребу в зовнішніх джерелах енергії, додав міський голова.

Такий підхід сприятиме розвитку сталих і незалежних енергетичних систем, що позитивно вплине на загальний економічний стан регіону.

Про енергетичну незалежність України

Раніше повідомляось, що у Київській області тривають роботи з встановлення шести когенераційних установок, що є важливим кроком у напрямку посилення енергетичної незалежності регіону.

Когенераційні установки, будуть розташовані в Броварському, Білоцерківському, Фастівському та Бучанському районах, мають загальну потужність близько 4,33 МВт. Це суттєво зміцнить енергетичну інфраструктуру регіону та сприятиме підвищенню його енергонезалежності.

У кінці листопада минулого року запрацювала когенераційна в Чернігові на об'єкті водоканалу установка, яка забезпечуватиме безперебійну роботу міських очисних споруд навіть під час блекаутів.

7 листопада почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт у Києві. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.

Додамо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

Довідково:

Когенераційна установка — комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.