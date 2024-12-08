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У Рівному запрацювала нова когенераційна установка для виробництва тепла й електроенергії
У Рівному введено в експлуатацію ще одну когенераційну установку, яка генерує електроенергію з газу.
Про це повідомила Рівненська обласна військова адміністрація.
Нове обладнання встановлено на одній із котелень міста, де воно забезпечуватиме електроенергією саму котельню, а жителів міста — теплом.
Це вже восьма когенераційна установка, передана Рівненщині в рамках співпраці Рівненської ОВА, Міністерства відновлення та проєкту USAID "Енергетична безпека".
"Обладнання працює на газі та виробляє теплову- і електроенергію. Така допомога від USAID є одним із важливих компонентів міжнародної підтримки енергетичної безпеки України. Створення децентралізованих електричних мереж в умовах війни дуже потрібне", — підкреслила заступниця голови Рівненської ОВА Людмила Шатковська.
Рівненщина отримала дев’ять когенераційних установок у межах проєкту. Три з них працюватимуть у Рівному, чотири — у місті Дубно, а ще дві — у Здолбунові.
Ця ініціатива є частиною зусиль щодо зміцнення енергетичної інфраструктури області та забезпечення стабільного теплопостачання в умовах воєнного стану.
Додамо, у кінці листопада запрацювала когенераційна в Чернігові на об'єкті водоканалу установка, яка забезпечуватиме безперебійну роботу міських очисних споруд навіть під час блекаутів.
7 листопада почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт у Києві. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.
Того ж дня першу з чотирьох газопоршневих установок отримала Одеса за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки ПРООН в Україні. Вона може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури міста.