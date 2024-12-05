На Харківщині побудують ще два енергетичні блоки потужністю 2 МВт та 20 МВт

Уряд продовжує працювати над відновленням енергетичної інфраструктури Харківщини, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російських атак. В регіоні планується будівництво двох нових енергетичних блоків потужністю 2 МВт та 20 МВт.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, нові енергоблоки забезпечать теплопостачання для близько 4 тисяч мешканців.

Також у Харківській області завершується встановлення газової модульної котельні потужністю 5 МВт, яку регіон отримав від ЮНІСЕФ.

Шмигаль додав,що уряд виділив Харківщині 2,4 млрд грн для підготовки до опалювального сезону. Область отримала понад 1200 генераторів різної потужності та 39 когенераційних установок для підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Прем’єр наголосив, що розвиток розподіленої генерації є ключовим елементом підготовки до цьогорічного опалювального сезону. Нові енергетичні об’єкти сприятимуть стабільному теплопостачанню в умовах тривалої енергетичної кризи.

"Докладаємо всіх зусиль, аби в Харкові та регіоні люди були з теплом та світлом", — наголосив прем’єр-міністр.

Зауважимо, 1 листопада, всі регіони України офіційно розпочали опалювальний сезон. Шмигаль переконує, що на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

Крім того, при формуванні запасів також врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації.

Додамо, протягом минулого опалювального сезону 2023/2024 Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, і цього року очікується такий же рівень споживання. За даними МВФ, Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.