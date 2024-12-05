В Харьковской области построят еще два энергетических блока мощностью 2 МВт и 20 МВт

Правительство продолжает работать над восстановлением энергетической инфраструктуры Харьковщины, которая получила значительные повреждения в результате российских атак. В регионе планируется строительство двух новых энергетических блоков мощностью 2 МВт и 20 МВт.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, новые энергоблоки обеспечат теплоснабжение около 4 тысяч жителей.

Также в Харьковской области завершается установка газовой модульной котельной мощностью 5 МВт, полученной регионом от ЮНИСЕФ.

Шмыгаль добавил, что правительство выделило Харьковщине 2,4 млрд грн для подготовки к отопительному сезону. Область получила более 1200 генераторов разной мощности и 39 когенерационных установок для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода.

Премьер подчеркнул, что развитие распределенной генерации является ключевым элементом подготовки к нынешнему отопительному сезону. Новые энергетические объекты будут способствовать стабильному теплоснабжению в условиях продолжительного энергетического кризиса.

"Прилагаем все усилия, чтобы в Харькове и регионе люди были с теплом и светом", — подчеркнул премьер-министр.

Заметим, 1 ноября, все регионы Украины официально приступили к отопительному сезону. Шмыгаль убеждает, что на грядущую зиму у Украины достаточно собственных энергетических ресурсов. По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

Кроме того, при формировании запасов также учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации.

Добавим, за прошедший отопительный сезон 2023/2024 Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, и в этом году ожидается такой же уровень потребления. По данным МВФ, Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления в отопительный сезон 2024/25 года.