1 ноября все регионы официально начали отопительный сезон

1 ноября все регионы Украины официально начинают отопительный сезон. Большинство домов в разных областях начнут подключать к теплу уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что каждая область имеет свой индивидуальный график, учитывая локальные температурные условия и объемы ремонтных работ.

Согласно сообщению, что в Винницкой и Волынской областях большинство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов уже подключены к теплу и все котельные работают в полном объеме.

В Днепропетровской области отопление началось еще в середине октября для объектов социальной сферы, а в Донецкой области теплоснабжение заработало в большинстве общин с 1 ноября.

Киев и Киевская область готовы к отопительному сезону. В столице подключение жилых домов стартовало с 30 октября, и процесс полностью завершится через неделю.

В Закарпатской и Ровенской областях отопительный сезон уже активно продолжается. Во Львовской области отопление начато в 68 общинах, включая жилищный сектор и социальные учреждения. В Стрыйском обществе начали обогрев жилых домов.

Регионы, в частности, Харьковская и Херсонская области, осуществляют подготовку с учетом сложной ситуации в энергетической инфраструктуре, поврежденной в результате обстрелов. Для бесперебойного обеспечения отопления запасли необходимое оборудование, горюче-смазочные материалы и генераторы.

Кировоград, Николаевская и Одесская области полностью готовы к отопительному сезону, подачу тепла здесь начнут в зависимости от погодных условий, поскольку здесь еще держится теплая погода. Опальный сезон начнется, если в течение трех дней температура воздуха опустится ниже +8 градусов из решений органов местного самоуправления.

Все регионы также разработали планы на случай кризисных ситуаций в энергосистеме: от установки когенерационных установок и генераторов до разработки алгоритмов взаимодействия в случае аварий.

"Таким образом, Украина полностью готова к отопительному сезону, а местные власти активно контролируют ситуацию для обеспечения комфортной и безопасной зимы для жителей каждого региона", — отметили в ведомстве.

Добавим, за прошедший отопительный сезон 2023/2024 Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, и в этом году ожидается такой же уровень потребления. По данным МВФ, Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления в отопительный сезон 2024/25 года.