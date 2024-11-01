1 листопада всі регіони офіційно розпочали опалювальний сезон

1 листопада, всі регіони України офіційно розпочинають опалювальний сезон. Більшість будинків у різних областях почнуть підключати до тепла вже з сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що цьогоріч кожна область має свій індивідуальний графік, враховуючи локальні температурні умови та обсяги ремонтних робіт.

Згідно з повідомленням, що у Вінницькій та Волинській областях більшість об'єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків вже підключені до тепла, і всі котельні працюють у повному обсязі.

У Дніпропетровській області опалення почалося ще в середині жовтня для об'єктів соціальної сфери, а на Донеччині теплопостачання запрацювало в більшості громад з 1 листопада.

Київ та Київська область також готові до опалювального сезону. У столиці підключення житлових будинків стартувало з 30 жовтня, і процес повністю завершиться за тиждень.

У Закарпатській та Рівненській областях опалювальний сезон уже активно триває. У Львівській області опалення розпочато в 68 громадах, включаючи житловий сектор та соціальні заклади. У Стрийській громаді розпочали обігрів житлових будинків.

Регіони, зокрема Харківська та Херсонська області, здійснюють підготовку з урахуванням складної ситуації в енергетичній інфраструктурі, пошкодженої внаслідок обстрілів. Для безперебійного забезпечення опалення запасли необхідне обладнання, пально-мастильні матеріали та генератори.

Кіровоградщина, Миколаївська та Одеська області повністю готові до опалювального сезону, подачу тепла тут розпочнуть залежно від погодних умов, оскільки тут ще тримається тепла погода. Опальний сезон розпочнеться, якщо протягом трьох днів температура повітря опуститься нижче +8 градусів на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Також усі регіони розробили плани на випадок кризових ситуацій в енергосистемі: від встановлення когенераційних установок і генераторів до розробки алгоритмів взаємодії у випадку аварій.

"Таким чином, Україна повністю готова до опалювального сезону, а місцева влада активно контролює ситуацію для забезпечення комфортної та безпечної зими для мешканців кожного регіону", - наголосили у відомстві.

Додамо, протягом минулого опалювального сезону 2023/2024 Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, і цього року очікується такий же рівень споживання. За даними МВФ, Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.