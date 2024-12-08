В Ровно заработала новая когенерационная установка для производства тепла и электроэнергии

В Ровно введена в эксплуатацию еще одна когенерационная установка, которая генерирует электроэнергию из газа.

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Об этом сообщила Ровенская областная военная администрация.

Новое оборудование установлено на одной из котельных города, где оно будет снабжать электроэнергией саму котельную, а жителей города — теплом.

Это уже восьмая когенерационная установка, переданная в Ровенскую область в рамках сотрудничества Ровенской ОВА, Министерства восстановления и проекта USAID "Энергетическая безопасность".

"Оборудование работает на газе и производит тепловую и электроэнергию. Такая помощь от USAID является одним из важных компонентов международной поддержки энергетической безопасности Украины. Создание децентрализованных электрических сетей в условиях войны очень нужно", — подчеркнула заместитель председателя Ровенской ОВ Людмила Шатковская.

Ровенщина получила девять когенерационных установок в рамках проекта. Три из них будут работать в Ровно, четыре – в городе Дубно, а еще две – в Здолбунове.

Эта инициатива является частью усилий по укреплению энергетической инфраструктуры области и обеспечению стабильного теплоснабжения в условиях военного положения.

В конце ноября заработала когенерационная в Чернигове на объекте водоканала установка, которая будет обеспечивать бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.

7 ноября начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт в Киеве. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

В тот же день первую из четырех газопоршневых установок получила Одесса с финансовой помощью правительств Японии, Норвегии и Швеции при поддержке ПРООН в Украине. Она может обеспечить 45% потребностей энергоснабжения критической инфраструктуры города.