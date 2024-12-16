Енергетична незалежність: на Київщині встановлять ще шість когенераційних установок

У Київській області тривають роботи зі встановлення шести когенераційних установок – таким чином регіон продовжує працювати над посиленням енергетичної незалежності.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності КОВА, наразі активно ведуться роботи з встановлення 6 когенераційних установок у Броварському, Білоцерківському, Фастівському та Бучанському районах.

Їхня загальна потужність складає майже 4,33 МВт.

Зокрема, фахівці проводять будівельні роботи з облаштування майданчиків, де вже незабаром встановлять та розпочнуть функціонувати установки. Вони стануть джерелом додаткового електроживлення та вироблятимуть тепло для споживачів. Мова йде про житловий фонд, об'єкти соціального призначення та критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, когенераційні установки надаються за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Загалом в межах співпраці з USAID у Київській області заплановано встановлення 9 когенераційних установок різної потужності.

Додамо, що у листопаді у столиці почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.