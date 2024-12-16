Энергетическая независимость: в Киевской области установят еще шесть когенерационных установок

В Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок – таким образом, регион продолжает работать над усилением энергетической независимости.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Согласно сообщению департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности КОВА, в настоящее время активно ведутся работы по установке 6 когенерационных установок в Броварском, Белоцерковском, Фастовском и Бучанском районах.

Их общая мощность составляет около 4,33 МВт.

В частности, специалисты проводят строительные работы по обустройству площадок, где уже в скором времени установят и начнут функционировать установки. Они станут источником дополнительного электропитания и будут производить тепло для потребителей. Речь идет о жилом фонде, объектах социального назначения и критической инфраструктуре.

Напомним, когенерационные установки предоставляются при содействии Агентства США по международному развитию USAID.

Добавим, что в ноябре и столице начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.