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Энергетическая независимость: в Киевской области установят еще шесть когенерационных установок
В Киевской области продолжаются работы по установке шести когенерационных установок – таким образом, регион продолжает работать над усилением энергетической независимости.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Согласно сообщению департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности КОВА, в настоящее время активно ведутся работы по установке 6 когенерационных установок в Броварском, Белоцерковском, Фастовском и Бучанском районах.
Их общая мощность составляет около 4,33 МВт.
В частности, специалисты проводят строительные работы по обустройству площадок, где уже в скором времени установят и начнут функционировать установки. Они станут источником дополнительного электропитания и будут производить тепло для потребителей. Речь идет о жилом фонде, объектах социального назначения и критической инфраструктуре.
Напомним, когенерационные установки предоставляются при содействии Агентства США по международному развитию USAID.
Добавим, что в ноябре и столице начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.
Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.