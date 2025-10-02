Україна отримала від Світового банку $133 млн на підтримку фіскального управління: що відомо про проєкт SURGе

Україна отримала транш у розмірі 133 млн доларів США від Світового банку. Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету в рамках проєкту SURGе — "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Очікується, що до кінця року Україна отримає ще 396 млн доларів США в рамках цього проєкту, з яких 230 млн доларів США – це додаткове фінансування. Загалом, з 2024 року, коли розпочалася реалізація проєкту SURGе , Світовий банк уклав з Україною угоди на понад 1 млрд доларів США фінансування, включно з 10 млн доларів США грантових коштів.

Головна мета проєкту — забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Діяльність спрямована на підвищення якості фіскального управління в громадах, вдосконалення середньострокового й програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

Проєкт реалізується з використанням фінансового інструменту PforR (Program-for-Results), що означає "Програма кредитування з прив’язкою до результатів", де виплати ґрунтуються на досягненні конкретних показників.

Для отримання позики у 2025 році Україна виконала низку важливих умов. Зокрема, було внесено зміни до Бюджетного кодексу, затверджено середньостроковий план публічних інвестицій та ухвалено єдину методологію їх управління.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова наголосила: "Співпраця в межах проєкту SURGе сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями".

Про проєкт SURG е

Проєкт SURGe – це міжнародні проєкти технічної допомоги Україні, які включають як проєкт «Супровід урядових реформ в Україні» (фінансується урядом Канади) для підтримки реформ управління та економічного розвитку, так і проєкт Світового банку «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (пов'язаний з урядом Японії), спрямований на покращення управління інвестиціями та відновлення країни.

Нагадаємо, у вересні Світовий банк надав додаткове фінансування у розмірі $88 мільйонів на підтримку українського бізнесу в рамках програми RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва").