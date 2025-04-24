Світовий банк вже мобілізував для України 51 млрд доларів фінансової допомоги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б'єрде під час зустрічі у Вашингтоні обговорили реалізацію спільних проектів та залучення фінансування у 2026 році. Від початку війни в Україні Світовий банк мобілізував 51 млрд доларів фінансової допомоги нашій державі.

Про це повідомила пресслужба департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України 51 млрд доларів фінансової допомоги. З них 30,7 млрд доларів — це безповоротні гранти. Дякуємо партнерам за надзвичайний рівень підтримки", — зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду під час зустрічі наголосив, що завдяки Цільовому фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, створеному Світовим банком, вже мобілізовано майже 2 млрд доларів США для реалізації важливих проектів у сферах транспортної інфраструктури, енергетики, охорони здоров’я, сільського господарства та відновлення житла.

Також прем’єр повідомив, що розпочато реалізацію спільних зі Світовим банком проектів, спрямованих на продовження реформ у фінансовій сфері, освіті, охороні здоров’я та розвитку приватного сектора. А на початку квітня стартувала нова ініціатива (DRIVE), орієнтована на мінімізацію негативного впливу від пошкодженої або зруйнованої транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Україна отримала черговий транш фінансування у розмірі 50 мільйонів доларів США від Світового банку в межах реалізації проєкту “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE).