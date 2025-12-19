Світовий банк перерахував Україні понад 125 млн доларів для освіти та охорони здоров’я

До державного бюджету України надійшло понад 125 млн доларів США пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку, спрямованих на підтримку освіти та охорони здоров’я.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Урядовий портал.

Уряд отримав 105,7 млн доларів США за проєктом "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (Learn) та 19,5 млн доларів США за проєктом "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (Thrive). Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету.

Фінансування за проєктом Learn є результатом заходів уряду щодо забезпечення безпечного очного навчання та впровадження реформи в межах Нової української школи (НУШ). Зокрема:

майже 8,5 тис. учнів і вчителів отримали доступ до укриттів;

понад 105 тис. учителів пройшли навчання відповідно до стандартів НУШ для 8 класу;

381,5 тис. учнів 8 класу безкоштовно отримали нові підручники;

оновлено формулу розподілу освітньої субвенції на 2026 рік із метою збільшення мінімальної кількості учнів на школу щонайменше на 30% порівняно з 2025 роком.

Проєкт Learn реалізується з 2024 року. Загальна сума угод Світового банку в межах проєкту становить близько 420 млн доларів США, з яких понад 305 млн доларів уже надійшли до державного бюджету.

Проєкт Thrive спрямований на трансформацію системи охорони здоров’я України через підвищення ефективності фінансування та якості медичних послуг. Він передбачає посилення Програми медичних гарантій і інституційної спроможності Національної служби здоров’я, що забезпечує кращий доступ пацієнтів до медичної допомоги та зменшує фінансове навантаження на громадян.

В межах Thrive Світовий банк уже надав Україні близько 320 млн доларів США з передбачених угодами 454 млн доларів.

Обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR), що передбачає надання коштів лише після досягнення встановлених показників ефективності.

"Підтримка Світового банку є критично важливою для реформ систем освіти та охорони здоров’я України в умовах війни. З моменту запуску проектів у 2024 році Банк уже надав 625 млн доларів США, що дозволяє підвищувати якість послуг і зміцнювати стійкість цих ключових секторів", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, до державного бюджету України надійшло 290 мільйонів доларів в рамках Програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE). Кошти для підтримки розвитку українських підприємців надійшли від Світового банку та уряду Японії.