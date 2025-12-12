Україна отримала від Японії та Світового банку $290 млн на розвиток малого та середнього бізнесу

До державного бюджету України надійшло 290 мільйонів доларів в рамках Програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE). Кошти для підтримки розвитку українських підприємців надійшли від Світового банку та уряду Японії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Це фінансування стало можливим тому, що уряд успішно виконав усі ключові індикатори, які були заплановані на 2025 рік.

Програма RISE стартувала у листопаді 2024 року підписанням ключових угод між Україною та Світовим банком. Загальний передбачений обсяг фінансування за цими угодами складає 681 мільйон доларів США. Частину цих коштів — 250 мільйонів доларів США — Україна вже залучила у 2024 році.

Куди підуть гроші?

Фінансування у межах Програми RISE надано на основі досягнення результатів у ключових сферах:

сприяння виходу малого і середнього бізнесу на експортні ринки;

впровадження екологічних та соціальних стандартів у програми фінансування підприємництва;

розвиток цифрових сервісів для підприємців та спрощення дозвільних процедур.

Програма також передбачає:

впровадження найкращих міжнародних практик у державні програми підтримки МСП ;

розвиток сервісів для бізнесу ;

реформування бізнес-середовища (спрощення регуляторного середовища, цифрові послуги G2B, гармонізація стандартів з ЄС).

Відповідальним за нагляд за реалізацією Програми є Міністерство фінансів України, а виконавцем — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. До реалізації залучена низка ключових структур, включаючи Експортно-кредитне агентство, Фонд розвитку підприємництва, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, а також "Зроблено в Україні" та "Юкрейнінвест".

Нагадаємо, у жовтні Україна отримала транш у розмірі 133 млн доларів США від Світового банку. Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету в рамках проєкту SURGе — "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".