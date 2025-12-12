Украина получила от Японии и Всемирного банка $290 млн на развитие малого и среднего бизнеса

В государственный бюджет Украины поступило 290 миллионов долларов в рамках Программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Средства для поддержки развития украинских предпринимателей поступили от Всемирного банка и правительства Японии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Это финансирование стало возможным потому, что правительство успешно выполнило все ключевые индикаторы, запланированные на 2025 год.

Программа RISE стартовала в ноябре 2024 подписанием ключевых соглашений между Украиной и Всемирным банком. Общий предусмотренный объем финансирования по этим соглашениям составляет 681 миллион долларов США. Часть этих средств – 250 миллионов долларов США – Украина уже привлекла в 2024 году.

Куда уйдут деньги?

Финансирование в рамках Программы RISE предоставлено на основе достижения результатов в ключевых областях:

содействие выходу малого и среднего бизнеса на экспортные рынки;

внедрение экологических и социальных стандартов в программы финансирования предпринимательства;

развитие цифровых сервисов для предпринимателей и упрощение разрешительных процедур.

Программа также предусматривает :

внедрение лучших международных практик в государственные программы поддержки МСП ;

развитие сервисов для бизнеса ;

реформирование бизнес-среды (упрощение регуляторной среды, цифровые услуги G2B, гармонизация стандартов с ЕС).

Ответственным за надзор за реализацией Программы Министерство финансов Украины, а исполнителем — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. К реализации привлечен ряд ключевых структур, включая Экспортно-кредитное агентство, Фонд развития предпринимательства, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, а также "Сделано в Украине" и "Юкрейнинвест".

Напомним, в октябре Украина получила транш в размере 133 млн. долларов США от Всемирного банка. Средства поступили в общий фонд государственного бюджета в рамках проекта SURGе - "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления".