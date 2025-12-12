Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,36

42,28

EUR

49,80

49,61

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила от Японии и Всемирного банка $290 млн на развитие малого и среднего бизнеса

доллары, евро
Украина получила $290 млн на развитие бизнеса / Shutterstock

В государственный бюджет Украины поступило 290 миллионов долларов в рамках Программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Средства для поддержки развития украинских предпринимателей поступили от Всемирного банка и правительства Японии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Это финансирование стало возможным потому, что правительство успешно выполнило все ключевые индикаторы, запланированные на 2025 год.

Программа RISE стартовала в ноябре 2024 подписанием ключевых соглашений между Украиной и Всемирным банком. Общий предусмотренный объем финансирования по этим соглашениям составляет 681 миллион долларов США. Часть этих средств – 250 миллионов долларов США – Украина уже привлекла в 2024 году.

Куда уйдут деньги?

Финансирование в рамках Программы RISE предоставлено на основе достижения результатов в ключевых областях:

  • содействие выходу малого и среднего бизнеса на экспортные рынки;
  • внедрение экологических и социальных стандартов в программы финансирования предпринимательства;
  • развитие цифровых сервисов для предпринимателей и упрощение разрешительных процедур.

Программа также предусматривает :

  • внедрение лучших международных практик в государственные программы поддержки МСП ;
  • развитие сервисов для бизнеса ;
  • реформирование бизнес-среды (упрощение регуляторной среды, цифровые услуги G2B, гармонизация стандартов с ЕС).

Ответственным за надзор за реализацией Программы Министерство финансов Украины, а исполнителем — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. К реализации привлечен ряд ключевых структур, включая Экспортно-кредитное агентство, Фонд развития предпринимательства, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, а также "Сделано в Украине" и "Юкрейнинвест".

Напомним, в октябре Украина получила транш в размере 133 млн. долларов США от Всемирного банка. Средства поступили в общий фонд государственного бюджета в рамках проекта SURGе - "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления".

Автор:
Татьяна Ковальчук