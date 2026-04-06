Украина не выполнила обязательства перед Всемирным банком: рискует потерять $3,35 млрд

По состоянию на начало апреля Украина не выполнила свои обязательства перед Всемирным банком по ряду реформ и рискует потерять финансовую помощь на сумму $3,35 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на презентацию ежемесячного Мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility от консорциума RRR4U.

Какие обязательства перед Всемирным банком не выполнила Украина

Эксперты консорциума RRR4U, в состав которого входят Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации, DiXi Group, констатируют: по состоянию на конец марта не произошло сдвигов с принятием Верховной Радой законов в рамках обязательств перед Всемирным банком для получения $3,35 млрд по инструменту "Операция по поддержке политики развития" (Development Policy Operations, DPO).

Речь идет о следующих законопроектах:

О публичных закупках (№11520) — документ принят за основу в сентябре 2024 года, профильный комитет 24 февраля 2026 рекомендовал обновленную версию для принятия во втором чтении. Принятие данного законопроекта предусмотрено Планом Украины во 2 квартале 2027 года.

Безопасность и интероперабельность на железнодорожном транспорте в Украине (№14174) — законопроект принят за основу в декабре 2025 года, идет подготовка ко второму чтению. Это также индикатор Плана Украины с выполнением в 4 квартале 2025 года. Документ предполагает внедрение в Украине европейской модели управления безопасностью на железнодорожном транспорте.

Об интеграции энергетического рынка (№12087-д) — законопроект принят за основу в июле 2025 года, идет подготовка ко второму чтению. Выполнение этого индикатора Плана Украины планировалось во 2 квартале 2025 года.

О Едином европейском платежном пространстве, SEPA (№14237) и связанных законопроектах (№14326 — изменения в Гражданский кодекс и №14328 — изменения в Административный и Уголовный кодексы) — законопроекты находятся на стадии подготовки к первому чтению. Речь идет о так называемом "финансовом безвизе".

Все четыре вышеперечисленных законопроекта только предстоит принять в будущем. Пока же эти обязательства Украины остаются невыполненными. Так что получение средств Всемирного банка на сумму $3,35 млрд остается под вопросом.

Напомним, в 2026 году Украине нужно $52 млрд внешнего финансирования, и доступ к большинству этих средств напрямую зависит от сотрудничества с МВФ — именно оно открывает финансирование ЕС и других партнеров. Если обязательства выполняются, необходимость полностью покрывается. Если— нет, финансовая цепь разрывается: дефицит превышает $30 млрд, и средств хватит только мая, а в лучшем сценарии, если депутаты наконец-то начнут голосовать законы Ukraine Facility, — до середины лета, говорится в аналитическом прогнозе RRR4U.

К настоящему времени Верховная Рада не приняла ни один из четырех законов, необходимых для получения средств в сумме $3,35 млрд от Всемирного банка.

Новая программа МВФ на $8,1 млрд началась с невыполнения структурных маяков. Также не выполнены важные обязательства, которые правительство и МВФ зафиксировали в тексте Меморандума. Речь идет о широком спектре шагов, прежде всего в финансовой и фискальной политике.

Невыполненные индикаторы Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility продолжают накапливаться, что создает риски потери значительных объемов финансовой поддержки ЕС и замедляет реализацию ключевых реформ. По итогам 2025 года Украина не выполнила 14 индикаторов на общую сумму свыше €3,9 млрд, причем наибольшая их доля пришлась на IV квартал — 10 индикаторов стоимостью €2,5 млрд. В то же время в I квартале 2026 года Украина выполнила лишь 1 индикатор, несмотря на невыполнение еще 7, совокупная стоимость которых продолжает увеличивать объем потенциально утраченного финансирования.