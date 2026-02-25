Запланована подія 2

Украина и Всемирный банк приступают к работе над долгосрочной энергетической стратегией

Украина начинает совместную работу с Всемирным банком над долгосрочной энергетической стратегией, определяющей роль всех типов генерации, интеграцию в европейский рынок и конкретную дорожную карту восстановления и модернизации энергосистемы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

"Важным при формировании стратегии является сценарный подход, в котором будет определена роль всех типов генерации для стабильной работы энергосистемы. Ключевыми структурными элементами будущего документа должна стать энергетическая безопасность, интеграция в европейский рынок, социальный компонент и укрепление рыночных механизмов", - рассказал министр энергетики Денис Шми.

Он также поблагодарил Управляющего директора по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде и Вице-президента по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани за системную поддержку Украины в финансовой, экспертной и институциональной сферах.

"Всемирный банк остается нашим надежным партнером по укреплению энергетической устойчивости, реализации реформ и интеграции с энергетическим рынком ЕС", - добавил министр.

RDNA5, подготовленный с участием Всемирного банка, стал одной из основных баз для дальнейших совместных инициатив в сфере энергетики.

С февраля 2022 года Украина получила через механизмы Всемирного банка более 66 млрд долларов США. Структура этой помощи включает около 40 млрд долларов США в виде грантов. Ключевым инструментом стал проект PEACE in Ukraine с общим объемом $51,7 млрд.

