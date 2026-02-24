За чотири роки війни Україна отримала через механізми Світового банку понад $66 млрд: який проєкт став ключовим

З лютого 2022 року Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 млрд доларів США. Структура цієї допомоги включає майже 40 млрд доларів США у вигляді грантів. Ключовим інструментом став проєкт PEACE in Ukraine із загальним обсягом $51,7 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з керівництвом Світового банку.

"Співпраця зі Світовим банком залишається одним з ключових елементів фінансової стійкості України, реалізації реформ і системного відновлення економіки", — зазначив Марченко.

Обсяги фінансування

Основним каналом надходження коштів залишається проєкт PEACE in Ukraine — наймасштабніша інвестиційна ініціатива в історії Світового банку. Його загальний обсяг фінансування становить 51,7 млрд доларів США. Безпосередньо до державного бюджету України вже надійшло 49,5 млрд доларів США в рамках проєкту. Найближчим часом очікується додаткове фінансування, зокрема грантовий внесок Норвегії обсягом 200 млн доларів США.

Важливим напрямком взаємодії є програма на підтримку політики розвитку (DPO). Вона передбачає виконання пакету законодавчих змін, що відкривають доступ до подальшого фінансування. Україна вже виконала більшість передбачених попередніх умов та працює над ухваленням ключових законодавчих змін, які мають критичне значення для забезпечення фінансування у 2026 році.

Світовий банк поєднує фінансову допомогу з модернізацією інфраструктури. Зокрема Україні виділено додатковий грант у 40 млн доларів США у межах проєкту Re-PoWER для посилення енергетичної стійкості України.

Міністр фінансів підкреслив, що співпраця зі Світовим банком залишається одним з ключових елементів фінансової стійкості України, реалізації реформ і системного відновлення економіки.

Нагадаємо, на початку лютого Мінфін та Світовий банк підписали угоду про грантове фінансування на загальну суму 690,8 млн доларів США від Японії та Канади. Кошти залучено в межах проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) і частково за рахунок заморожених активів Росії.