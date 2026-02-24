За четыре года войны Украина получила через механизмы Всемирного банка более $66 млрд: какой проект стал ключевым

С февраля 2022 года Украина получила через механизмы Всемирного банка более 66 млрд. долларов США. Структура этой помощи включает около 40 млрд долларов США в виде грантов. Ключевым инструментом стал проект PEACE in Ukraine с общим объемом $51,7 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины по итогам встречи министра Сергея Марченко с руководством Всемирного банка.

"Сотрудничество с Всемирным банком остается одним из ключевых элементов финансовой устойчивости Украины, реализации реформ и системного восстановления экономики", - отметил Марченко.

Объемы финансирования

Основным каналом поступления средств остается проект PEACE in Ukraine – самая масштабная инвестиционная инициатива в истории Всемирного банка. Его общий объем финансирования составляет 51,7 млрд. долларов США. Непосредственно в государственный бюджет Украины уже поступило 49,5 млрд. долларов США в рамках проекта. В ближайшее время ожидается дополнительное финансирование, в том числе грантовый взнос Норвегии в размере 200 млн долларов США.

Важным направлением взаимодействия является программа поддержки политики развития (DPO). Она предусматривает выполнение пакета законодательных изменений, открывающих доступ к дальнейшему финансированию. Украина уже выполнила большинство предусмотренных предварительных условий и работает над принятием ключевых законодательных изменений, имеющих критическое значение для обеспечения финансирования в 2026 году.

Всемирный банк объединяет финансовую помощь по модернизации инфраструктуры. В частности, Украине выделен дополнительный грант в 40 млн долларов США в рамках проекта Re-PoWER для усиления энергетической устойчивости Украины.

Напомним, в начале февраля Минфин и Всемирный банк подписали соглашение о грантовом финансировании на общую сумму 690,8 млн долларов США от Японии и Канады. Денежные средства привлечены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) и частично за счет замороженных активов России.