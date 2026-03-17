МВФ дает Украине время до конца марта, чтобы повысить налоги в обмен на кредит

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность способностью Украины продолжать получать помощь из пакета в размере 8,1 миллиарда долларов, поскольку Верховная рада медлит с принятием необходимых решений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что МВФ дает время до конца марта на принятие законов, в том числе о повышении налогов, необходимых для продления кредитования в рамках последней четырехлетней программы, утвержденной в феврале.

Да, Верховная Рада должна утвердить ряд налоговых изменений. Среди них:

повышение налогов для бизнеса и населения;

ввод НДС для упрощенной системы;

снижение порога для налогообложения заграничных посылок до €150.

Также Верховная Рада не поддержала требовавший МВФ законопроект о налогообложении цифровых платформ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Кроме того, часть законодательных инициатив до сих пор даже не вынесена на обсуждение. Как пишет Bloomberg, ситуация усугубляется внутренним конфликтом: депутаты не голосуют "в знак неповиновения президенту Владимиру Зеленскому, что может привести к параличу работы парламента".

"Могу сказать, что я обеспокоена", - заявила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Сотрудники МВФ с 18 марта начнут встречаться с нардепами.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов в ид МВФ.

МВФ отменил предварительные условия

МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать: