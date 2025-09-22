Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,85

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Єврокомісія схвалила зміни до "Плану України" для отримання коштів за програмою Ukraine Facility

Єврокомісія
Єврокомісія схвалила зміни до "Плану України" / Depositphotos

Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Європейську правду".

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна подала запит на перегляд плану 7 серпня. Після оцінки, 18 вересня Єврокомісія ухвалила та передала на розгляд Раді ЄС пропозицію щодо внесення змін.

"Запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити план більш практичним та ефективним в умовах сьогодення", – пояснив Мерсьє.

За його словами, йдеться, зокрема, про перенесення на більш ранні терміни деяких дедлайнів у розділі щодо енергетики та фінансових ринків, а також про чіткіший опис етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію.

Тепер переглянутий документ має розглянути Рада ЄС — вона може внести власні зміни або остаточно затвердити план.

"План України" вперше був оцінений у 2024 році та будувався на припущенні МВФ, що російська війна закінчиться у тому ж році. Продовження агресії зробило перегляд плану реформ необхідним.

Нагадаємо, що 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до плану, а до кінця вересня його має затвердити Рада ЄС.

Програма Ukraine Facility діє з початку 2024 року і передбачає 50 млрд євро допомоги Україні. ЄС надає транші лише за умови виконання Києвом погоджених реформ. Кожного кварталу Україна має виконувати низку індикаторів, які зафіксовані в документі "План України".

У липні Єврокомісія вже попереджала, що один із траншів буде скорочено через невиконання Україною обіцяних реформ.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення, в якому позитивно оцінила План України з відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформ, які уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Автор:
Тетяна Гойденко