Єврокомісія схвалила зміни до "Плану України" для отримання коштів за програмою Ukraine Facility

Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Європейську правду".

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна подала запит на перегляд плану 7 серпня. Після оцінки, 18 вересня Єврокомісія ухвалила та передала на розгляд Раді ЄС пропозицію щодо внесення змін.

"Запропоновані зміни зосереджені на тому, щоб зробити план більш практичним та ефективним в умовах сьогодення", – пояснив Мерсьє.

За його словами, йдеться, зокрема, про перенесення на більш ранні терміни деяких дедлайнів у розділі щодо енергетики та фінансових ринків, а також про чіткіший опис етапів реформ, що має забезпечити більш плавну реалізацію.

Тепер переглянутий документ має розглянути Рада ЄС — вона може внести власні зміни або остаточно затвердити план.

"План України" вперше був оцінений у 2024 році та будувався на припущенні МВФ, що російська війна закінчиться у тому ж році. Продовження агресії зробило перегляд плану реформ необхідним.

Нагадаємо, що 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до плану, а до кінця вересня його має затвердити Рада ЄС.

Програма Ukraine Facility діє з початку 2024 року і передбачає 50 млрд євро допомоги Україні. ЄС надає транші лише за умови виконання Києвом погоджених реформ. Кожного кварталу Україна має виконувати низку індикаторів, які зафіксовані в документі "План України".

У липні Єврокомісія вже попереджала, що один із траншів буде скорочено через невиконання Україною обіцяних реформ.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення, в якому позитивно оцінила План України з відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформ, які уряд планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.