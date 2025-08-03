Уряд оновив План України для програми Ukraine Facility: що зміниться

Кабінет міністрів України затвердив зміни до розпорядження про схвалення Плану України для Ukraine Facility. Над оновленням документа команда Міністерства економіки як Національного координатора працювала кілька місяців разом із центральними органами виконавчої влади та Генеральним директоратом Європейської комісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

План був розроблений ще у 2023 році. Його архітектура від початку передбачала можливість внесення коректив у разі виникнення об’єктивних обставин. Наразі, через два роки з моменту запуску роботи над Планом, виникла потреба його актуалізувати – зокрема, прискорити частину зобов’язань, які Україна бере на себе в межах програми.

Можливість внесення змін до Плану передбачено Регламентом ЄС №2024/792, яким створено Ukraine Facility. Це стандартна процедура, аналогічна до перегляду програми співпраці з МВФ, що відбувається щоквартально.

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, деякі етапи Україна виконає навіть раніше, ніж було передбачено первинною версією документа.

Зокрема, вже у III кварталі 2025 року планується ухвалення законодавства щодо продажу державних банків та щодо інтеграції українського енергоринку з європейським. Водночас у IV кварталі 2025 року має набути чинності нове законодавство для стимулювання інвестицій у відновлювальні джерела енергії — раніше цей крок планувався лише на III квартал 2026 року.

Після затвердження змін на рівні уряду оновлений План України буде переданий на фінальну оцінку до Європейської комісії. Після отримання висновку документ має схвалити Рада ЄС. Очікується, що це відбудеться до кінця вересня 2025 року. Це дозволить Україні звітувати за третій квартал вже за новим, скоригованим графіком.

Уряд зазначив, що всі зміни були попередньо погоджені з Європейською комісією, а виконання Плану триватиме у повному обсязі без порушення строків.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

7,8 мільярда євро у вигляді гарантій;

1,5 мільярда євро у формі грантів.

Раніше зазначалось, що Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.