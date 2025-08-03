Правительство обновило План Украины для программы Ukraine Facility: что изменится

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в распоряжение об одобрении Плана Украины для Ukraine Facility. Над обновлением документа команда Министерства экономики как Национального координатора работала несколько месяцев вместе с центральными органами исполнительной власти и Генеральным директоратом Европейской комиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

План был разработан еще в 2023 году. Его архитектура изначально предполагала возможность внесения корректив в случае возникновения объективных обстоятельств. Сейчас через два года с момента запуска работы над Планом возникла необходимость его актуализировать – в частности, ускорить часть обязательств, которые Украина берет на себя в рамках программы.

Возможность внесения изменений в План предусмотрена Регламентом ЕС №2024/792, которым создан Ukraine Facility. Это стандартная процедура, аналогичная проходящему ежеквартально пересмотру программы сотрудничества с МВФ.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, некоторые этапы Украина выполнит даже раньше, чем было предусмотрено первоначальной версией документа.

В частности, уже в III квартале 2025 года планируется принятие законодательства о продаже государственных банков и интеграции украинского энергорынка с европейским. В то же время в IV квартале 2025 года должно вступить в силу новое законодательство для стимулирования инвестиций в возобновляемые источники энергии — раньше этот шаг планировался только на III квартал 2026 года.

После утверждения изменений на уровне правительства обновленный План Украины будет передан на финальную оценку Европейской комиссии. После получения заключения документ должен быть одобрен Советом ЕС. Ожидается, что это произойдет до конца сентября 2025 года. Это позволит Украине отчитываться за третий квартал уже по новому, скорректированному графику.

Правительство отметило, что все изменения были предварительно согласованы с Европейской комиссией, а выполнение Плана будет продолжаться в полном объеме без нарушения сроков.

В целом на 2024-2027 годы Украина Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

7,8 млрд евро в виде гарантий;

1,5 млрд евро в форме грантов.

Ранее отмечалось, что Украина получит меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.