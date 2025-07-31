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Украине грозит рост дефицита финансирования из-за войны и задержки реформ — Reuters

финансирование
Украине грозит рост дефицита финансирования / Depositphotos

Министерство экономики Украины предупреждает о значительном увеличении дефицита финансирования, если интенсивность российских атак сохранится, а реформы, согласованные с иностранными кредиторами, будут и дальше тормозиться. Как заявили в министерстве, страна выполняет все свои обязательства в условиях военного времени, однако нуждается в более широкой поддержке извне.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что в августе Украина получит около 3 млрд евро в рамках механизма ЕС Ukraine Facility.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, на 2026-2027 годы пока обещана лишь треть из необходимых 65 миллиардов долларов внешней помощи.

Отмечается, что Украине понадобится от 39 миллиардов долларов в этом году и до 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году.

Киевский инвестфонд ICU отмечает, что правительству необходимо найти еще 10–15 миллиардов долларов в дополнение к уже обещанной поддержке на 2026 год. В то же время, переговоры усложняются — иностранные партнеры фиксируют срыв части обязательств.

Украина не выполнила ряд ориентиров в рамках четырехлетней программы ЕС на 50 миллиардов евро, одобренной в 2023 году. В настоящее время Киев получит всего 3 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда.

Среди невыполненных пунктов – назначение судей, обновление руководства антикоррупционных органов и реформа управления государственными активами. Это вызвало критику со стороны европейских партнеров и самые большие уличные протесты с начала полномасштабного вторжения. Президент Владимир Зеленский, ранее усиливший контроль над ключевыми антикоррупционными структурами, уже зарегистрировал в парламенте новый законопроект, который должен восстановить их независимость. Голосование запланировано на четверг.

Финансовая помощь также зависит от сотрудничества с МВФ, в рамках которого действует программа в 15,5 миллиарда долларов. В то же время Украина уже планирует переговоры по новому соглашению.

Кроме того, правительство Украины обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку западные партнеры выделили лишь половину необходимых средств.

Автор:
Татьяна Гойденко