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Украина будет просить МВФ о дополнительном финансировании — Свириденко
Правительство Украины обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду, поскольку западные партнеры выделили только половину необходимых средств.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.
По ее словам, западные доноры пока выделили лишь половину из примерно $75 миллиардов, необходимых для бюджета Украины в течение следующих двух лет.
Но Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.
Просмотр программы МВФ
Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор неопределены, новое правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.
Свириденко предположила, что если война продолжится в следующем году, Украина потребует пересмотра программы МВФ.
«Экономические и военные сценарии будут на повестке дня во время августовского визита миссии МВФ, чтобы определить, будет ли новая программа целесообразна и какими могут быть ее возможные параметры, - рассказала глава правительства.
Напомним, 1 июля в государственный бюджет Украины поступил девятый транш объемом около 500 млн. долларов США от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей
Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года.
Помощь от США и производство оружия
Кроме того, Свириденко планирует обсудить потенциальную финансовую помощь с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она интенсивно работала над соглашением о полезных ископаемых. Кабинет министров также хочет сотрудничать с США по закупке оружия, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot, и совместного производства беспилотников.
По словам чиновника, это может включать строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов.
Помимо укрепления финансов Украины главной целью Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия.
Свириденко пообещала решить все нерешенные вопросы, включая меры по борьбе с коррупцией.
Напомним, новоназначенная премьер-министр Украины Свириденко пообещала достичь в должности реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.
Свириденко подчеркнула, что правительство должно действовать быстро и решительно, а приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут:
- качественное обеспечение армии,
- увеличение собственного производства оружия,
- повышение технологичности войска.