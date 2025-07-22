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Украина будет просить МВФ о дополнительном финансировании — Свириденко

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Правительство Украины обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду, поскольку западные партнеры выделили только половину необходимых средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.

По ее словам, западные доноры пока выделили лишь половину из примерно $75 миллиардов, необходимых для бюджета Украины в течение следующих двух лет.

Но Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.

Просмотр программы МВФ

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор неопределены, новое правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Свириденко предположила, что если война продолжится в следующем году, Украина потребует пересмотра программы МВФ.

«Экономические и военные сценарии будут на повестке дня во время августовского визита миссии МВФ, чтобы определить, будет ли новая программа целесообразна и какими могут быть ее возможные параметры, - рассказала глава правительства.

Напомним, 1 июля в государственный бюджет Украины поступил   девятый транш объемом около 500 млн. долларов США   от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей

Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года.  

Помощь от США и производство оружия

Кроме того, Свириденко планирует обсудить потенциальную финансовую помощь с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она интенсивно работала над соглашением о полезных ископаемых. Кабинет министров также хочет сотрудничать с США по закупке оружия, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot, и совместного производства беспилотников.

По словам чиновника, это может включать строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов.

Помимо укрепления финансов Украины главной целью Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия.

Свириденко пообещала решить все нерешенные вопросы, включая меры по борьбе с коррупцией.

Напомним, новоназначенная премьер-министр Украины Свириденко пообещала достичь в должности реальных   положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.

Свириденко подчеркнула, что правительство должно действовать быстро и решительно, а приоритетными шагами в первые 6 месяцев станут:

  • качественное обеспечение армии,
  • увеличение собственного производства оружия,
  • повышение технологичности войска.
Автор:
Светлана Манько