Украина получила около $500 млн от МВФ: куда пойдут деньги

1 июля государственного бюджета Украины поступил девятый транш в размере около 500 млн долларов США (373,53 млн СДР) от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF .

В рамках программы МВФ уже направил Украине 10,6 млрд долларов.

"Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства", — отметил глава правительства.

Напомним, 31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СДР).

Программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около 152,9 млрд долларов США на 2023-2027 годы.

С начала полномасштабного вторжения МВФ является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.

Обязательство Украины перед МВФ

В МВФ считают, что восстановление фискальной устойчивости и покрытие приоритетных расходов в среднесрочной перспективе потребует дальнейших решительных усилий по реализации Национальной стратегии доходов. Среди обязательств Украины указаны модернизация налоговой и таможенной служб, уменьшение уклонения от налогов и гармонизация законодательства со стандартами ЕС.

В МВФ считают, что эти реформы вместе с совершенствованием системы управления публичными инвестициями, среднесрочного бюджетного планирования и управления фискальными рисками критически важны для обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций.

Структурные реформы включают государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в $1,9 млрд до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.

Предыдущий транш от МВФ Украина получила 31 марта 2025 года. Тогда в государственный бюджет Украины поступило близко 400 млн долларов.