Україна отримала близько $500 млн від МВФ: куди підуть кошти

1 липня державного бюджету України надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США (373,53 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які будуть спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми МВФ вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.

"Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави", - зауважив очільник уряду.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 152,9 млрд доларів США на 2023-2027 роки.

З початку повномасштабного вторгнення МВФ є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.

Зобов'язання України перед МВФ

У МВФ вважають, що відновлення фіскальної стійкості та покриття пріоритетних видатків у середньостроковій перспективі вимагатиме подальших рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. Серед зобов'язань України вказані модернізація податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізація законодавства зі стандартами ЄС.

В МВФ вважають, що ці реформи разом із вдосконаленням системи управління публічними інвестиціями, середньострокового бюджетного планування та управління фіскальними ризиками є критично важливими для забезпечення економічного зростання та залучення інвестицій.

Структурні реформи охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.

Попередній транш від МВФ Україна отримала 31 березня 2025 року. Тоді до державного бюджету України надійшли близько 400 млн доларів .