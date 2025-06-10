Чому Україна ігнорує виплати за ВВП-варантами, але завжди платить МВФ

9 червня Україна здійснила перший платіж за зовнішнім боргом, отриманим вже після початку повномасштабної війни.

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Про це Delo.ua повідомили в Міністерстві фінансів України. Мова йде про платіж на користь Міжнародного валютного фонду в рамках погашення кредитної лінії так званого екстреного фінансування (RFI), отриманого від МВФ у 2022 році на загальну суму 2 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення, близько $2,67 млрд за нинішнім курсом НБУ).

RFI – це швидка фінансова допомога, що надається МВФ країнам, які через нестабільність стикаються із нагальними потребами на стороні платіжного балансу. "Власне це і був наш кейс, особливо у першій половині 2022 року, коли платіжний баланс – через ускладнену логістику і скорочення експорту, відплив капіталу і одночасно обмежену фінансову допомогу від партнерів – зіштовхнувся із суттєвим дефіцитом", – пояснює для Delo.ua очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перевага таких програм – вони надаються швидко, без попередніх умов і майбутніх переглядів.

Погашати цей борг Україна буде понад два роки аж до жовтня 2027-го включно 16-ма рівними траншами по 125,7 млн СПЗ (еквівалент $171 млн). І перший транш Україна виплатила 9 червня.

Це радше символічна подія, оскільки Україна регулярно погашає всі свої фінансові зобов’язання перед МВФ, переконують опитані Delo.ua експерти. Більше того, це не єдине фінансування, яке Україна отримала від Фонду вже після початку повномасштабної війни. Наразі наша країна знаходиться в програмі розширеного фінансування EFF від МВФ на загальну суму близько $15,6 млрд. Але за цією програмою Україна ще не платила Фонду.

Чому Україна платить МВФ і не платить за ВВП-варантами

Україна вчасно обслуговує всі платежі перед офіційними кредиторами, які не були реструктуризовані (як наприклад, перед Паризьким клубом). Кошти на це передбачені у державному бюджеті, запевняє Данило Гетманцев.

Зокрема, у 2025 році Україна вже сплатила Міжнародному валютному фонду СПЗ 827 млн тіла кредиту за програмами Stand by та EFF, а також СПЗ 272 млн процентів за ними. Сумарно це $1,5 млрд (без врахування поточного платежу по RFI).

"У ситуації повномасштабної війни не можна відкидати будь-якого негативного сценарію. Але станом на сьогодні Україна залишається надійним позичальником МВФ та інших міжнародних фінансових організацій. Питання реструктуризації платежів перед МВФ зараз не стоїть на порядку денному", –запевняє народний депутат.

Пояснюється це, зокрема, тим, що від співробітництва з Міжнародним валютним фондом залежить все інше фінансування України від міжнародних партнерів – країн Великої сімки, Європейського Союзу, тощо. Якщо Україна не заплатить МВФ, то ризикуватиме зупинкою всіх міжнародних програм фінансування.

На відміну від платежів на користь Міжнародного валютного фонду чи інших міжнародних фінансових організацій, які є пріоритетними для держави, зобов’язання за ВВП-варантами – це приватний борг. Тобто його тримачами є приватні інвестори. І якщо в країні не вистачає грошей, то саме приватний борг йде під реструктуризацію в першу чергу. І всі це чудово розуміють, запевняє керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Більше того, зазначає співрозмовник Delo.ua, МВФ дозволяє країнам - отримувачам своїх кредитів за особливих умов не платити за приватними боргами.

"В тому числі у всіх меморандумах про співробітництво з Україною, починаючи з 2023 року, МВФ наполягає на тому, що приватний борг потрібно реструктуризувати", – нагадує експерт.

Воно і зрозуміло, говорить міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан: "В умовах повномасштабної війни Україна має гроші значною мірою завдяки МВФ і союзникам. Саме МВФ разом із союзниками нас рятують, в той час як приватні інвестори хочуть на нас добре заробити. Іншої мети у них немає".

Тож брати гроші платників податків країн-партнерів України і сплачувати ними борги перед приватними інвесторами – потенційно неприйнятний сценарій для МВФ та інших партнерів України.

У випадку ж із невиплатою Україною чергового платежу за ВВП-варантами причина ще більш очевидна – в серпні 2024 року Уряд ухвалив мораторій, який забороняє будь-які виплати, доки борг не буде реструктуризовано.