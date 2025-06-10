Почему Украина игнорирует выплаты по ВВП-варантам, но всегда платит МВФ

9 июня Украина осуществила первый платеж по внешнему долгу, привлеченному уже после начала полномасштабной войны.

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Об этом Delo.ua сообщили в Министерстве финансов Украины. Речь идет о платеже в пользу Международного валютного фонда в рамках погашения кредитной линии так называемого экстренного финансирования (RFI), полученного от МВФ в 2022 году на общую сумму 2 млрд СПЗ (специальные права заимствования, около $2,67 млрд по нынешнему курсу НБУ).

RFI – это скорая финансовая помощь, оказываемая МВФ странам, которые из-за нестабильности сталкиваются с неотложными потребностями на стороне платежного баланса. "Собственно это и был наш кейс, особенно в первой половине 2022 года, когда платежный баланс – из-за усложненной логистики и сокращения экспорта, оттока капитала и одновременно ограниченной финансовой помощи от партнеров – столкнулся с существенным дефицитом", – объясняет для Delo.ua глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Преимущество таких программ – они предоставляются быстро, без предварительных условий и будущих пересмотров.

Погашать этот долг Украина будет свыше двух лет вплоть до октября 2027- го включительно 16-ю равными траншами по 125,7 млн СПЗ ( эквивалент $171 млн). И первый транш Украина выплатила 9 июня.

Это, скорее, символическое событие, поскольку Украина регулярно погашает все свои финансовые обязательства перед МВФ, убеждают опрошенные Delo.ua эксперты. Более того, это не единственное финансирование, которое Украина получила от Фонда после начала полномасштабной войны. В настоящее время наша страна находится в программе расширенного финансирования EFF от МВФ на общую сумму около $ 15,6 млрд. Но по этой программе Украина еще не платила Фонду.

Почему Украина платит МВФ и не платит по ВВП-варантам

Украина вовремя обслуживает все платежи перед официальными кредиторами, которые не были реструктуризированы (как, например, перед Парижским клубом). Средства на это предусмотрены в государственном бюджете, уверяет Данило Гетманцев.

В частности, в 2025 году Украина уже выплатила Международному валютному фонду СПЗ 827 млн тела кредита по программам Stand by и EFF, а также СПЗ 272 млн процентов по ним. Суммарно это $1,5 млрд (без учета текущего платежа по RFI).

"В ситуации полномасштабной войны нельзя отвергать какого-либо негативного сценария. Но по состоянию на сегодняшний день Украина остается надежным заемщиком МВФ и других международных финансовых организаций. Вопрос реструктуризации платежей перед МВФ сейчас не стоит в повестке дня" , — уверяет народный депутат.

Объясняется это тем, что от сотрудничества с Международным валютным фондом зависит все остальное финансирование Украины от международных партнеров – стран Большой семерки, Европейского Союза и т.д. Если Украина не заплатит МВФ, то рискует остановкой всех международных программ финансирования.

В отличие от платежей в пользу Международного валютного фонда или других международных финансовых организаций, которые являются приоритетными для государства, обязательства по ВВП-варантам – это частный долг. То есть, его держателями являются частные инвесторы. И если в стране не хватает денег, то именно частный долг уходит под реструктуризацию в первую очередь, и все это отлично понимают, уверяет руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Более того, отмечает собеседник Delo.ua, МВФ позволяет странам-получателям своих кредитов при особых условиях не платить по частным долгам.

"В том числе во всех меморандумах о сотрудничестве с Украиной начиная с 2023 года МВФ настаивает на том, что частный долг нужно реструктуризировать", — напоминает эксперт.

Оно и понятно, говорит международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан: "В условиях полномасштабной войны у Украины есть деньги в значительной степени благодаря МВФ и союзникам. Именно МВФ вместе с союзниками нас спасают, в то время как частные инвесторы хотят на нас хорошо заработать. Другой цели у них нет".

Так что брать деньги налогоплательщиков стран-партнеров Украины и платить ими долги перед частными инвесторами – потенциально неприемлемый сценарий для МВФ и других партнеров Украины.

В случае же с невыплатой Украиной очередного платежа по ВВП-варантам причина еще более очевидна – в августе 2024 года правительство ввело мораторий, запрещающий какие-либо выплаты, пока долг не будет реструктуризирован.