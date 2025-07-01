МВФ затвердив перегляд програми із траншем $500 млн: які зобов'язання України

30 червня виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила восьмий перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України й готує новий транш у розмірі $500 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Незабаром отримаємо дев’ятий транш від МВФ обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - підкреслив він.

Очільник уряду нагадав, що за програмою EFF до України вже надійшло понад 10 млрд доларів.

"Це важливий внесок у збереження нашої стійкості та макрофінансової стабільності. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання", - наголосив Шмигаль.

Зобов'язання України перед МВФ

Як повідомили в Мінфіні, у результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий, девʼятий, транш програми EFF в розмірі близько $500 млн.

​​У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець березня 2025 року.

Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті.

Україна виконала два структурні маяки:

подано до парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ.

опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ.

Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат зазначила, що повномасштабна війна зумовила необхідність ухвалення змін до держбюджету на 2025 рік.

Тому у МВФ вважають, що відновлення фіскальної стійкості та покриття пріоритетних видатків у середньостроковій перспективі вимагатиме подальших рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. Серед зобов'язань України вказані модернізація податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізація законодавства зі стандартами ЄС.

В МВФ вважають, що ці реформи разом із вдосконаленням системи управління публічними інвестиціями, середньострокового бюджетного планування та управління фіскальними ризиками є критично важливими для забезпечення економічного зростання та залучення інвестицій.

Структурні реформи охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Зауважимо, до державного бюджету України вже надійшло вісім траншів у рамках програми EFF від МВФ загальним обсягом близько $10,1 млрд із запланованих $15,5 млрд на 2023-2027 роки.

Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.

Останній транш від МВФ Україна отримала 31 березня 2025 року. Тоді до державного бюджету України надійшли близько 400 млн доларів .