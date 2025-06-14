Україна ризикує втратити до €1,5 млрд допомоги від ЄС через невиконані зобов’язання - ЦЕС

Україна може не отримати до півтора мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу через затримки у виконанні структурних реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Центр економічної стратегії (ЦЕС).

За даними щомісячного моніторингу виконання програм МВФ та ЄС від консорціуму аналітичних центрів RRR4U, з одинадцяти структурних маяків, які уряд мав виконати до кінця другого кварталу 2025 року, наразі реалізовано лише три.

Зокрема, досі не завершені такі ключові зобов’язання, як збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, реформування Нацагентства з управління активами (АРМА) та зміни в територіальній організації виконавчої влади. Ці три маяки передбачалися ще на перший квартал і є критично важливими для подальшого фінансування з боку ЄС.

Економіст RRR4U Богдан Слуцький зазначив, що висока ритмічність отримання кредитів через механізм ERA loans – не панацея і не привід ігнорувати вимоги Ukraine Facility. Особливо на тлі планів збільшити видатки держбюджету на 400 млрд грн, значну частину яких покриватимуть за рахунок ОВДП із високою дохідністю понад 16%.

Він зазначив, що вартість позик в рамках Ukraine Facility для України фактично нульова, адже витрати на обслуговування покриваються внесками країн ЄС.

У той же час Україна успішно виконала всі зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом у межах восьмого перегляду програми, зокрема інтеграцію пріоритетних публічних інвестицій у бюджетний процес. Це дає підстави очікувати черговий транш у розмірі $490 млн найближчим часом.

Утім, загальна ситуація з імплементацією реформ у межах програми МВФ залишається непростою: окремі маяки, як-от реформа митниці, були офіційно перенесені з кінця червня на кінець року.

Нагадаємо, у березні Міжнародний валютний фонд опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною. Документ фіксував невиконання п'яти структурних "маяків" у визначені терміни, а також перенесення чотирьох на липень-вересень. Водночас МВФ додав чотири нові вимоги з термінами виконання до кінця року.