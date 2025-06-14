Украина рискует потерять до €1,5 млрд помощи от ЕС из-за невыполненных обязательств — ЦЭС

Украина может не получить до полутора миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза из-за задержек в выполнении структурных реформ, предусмотренных программой Ukraine Facility.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Центр экономической стратегии (ЦЭС).

По данным ежемесячного мониторинга выполнения программ МВФ и ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U, из одиннадцати структурных маяков, которые правительство должно было выполнить до конца второго квартала 2025 года, реализовано только три.

В частности, до сих пор не завершены такие ключевые обязательства как увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда, реформирование Нацагентства по управлению активами (АРМА) и изменения в территориальной организации исполнительной власти. Эти три маяка предусматривались еще на первый квартал и критически важны для дальнейшего финансирования со стороны ЕС.

Экономист RRR4U Богдан Слуцкий отметил, что высокая ритмичность получения кредитов через механизм ERA loans – не панацея и не повод игнорировать требования Ukraine Facility. Особенно на фоне планов увеличить расходы госбюджета на 400 млрд грн, значительная часть которых будет покрываться за счет ОВГЗ с высокой доходностью более 16%.

Он отметил, что стоимость ссуд в рамках Ukraine Facility для Украины фактически нулевая, ведь расходы на обслуживание покрываются вкладами стран ЕС.

В то же время Украина успешно выполнила все обязательства перед Международным валютным фондом в рамках восьмого пересмотра программы, в частности, интеграцию приоритетных публичных инвестиций в бюджетный процесс. Это дает основания ожидать очередного транша в размере $490 млн в ближайшее время.

Впрочем, общая ситуация с имплементацией реформ в рамках программы МВФ остается непростой: отдельные маяки, например реформа таможни, были официально перенесены с конца июня на конец года.

Напомним, в марте Международный валютный фонд опубликовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике по результатам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины. Документ фиксировал невыполнение пяти структурных "маяков" в определенные сроки, а также перенос четырех на июль-сентябрь. В то же время МВФ добавил четыре новых требования со сроками исполнения до конца года.