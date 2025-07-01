МВФ утвердил пересмотр программы с траншем $500 млн: какие обязательства Украины

30 июня исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил восьмой пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины и готовит новый транш в размере $500 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вскоре получим девятый транш от МВФ в объеме 500 млн долларов. Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что по программе EFF в Украину уже поступило более 10 млрд долларов.

"Это важный вклад в сохранение нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности. Совместно и скоординированно работаем для победы, восстановления и роста", — отметил Шмыгаль.

Обязательство Украины перед МВФ

Как сообщили в Минфине, в результате успешного пересмотра в ближайшее время Украина получит очередной, девятый, транш программы EFF в размере около $500 млн.

В МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы EFF по состоянию на конец марта 2025 года.

Все количественные критерии эффективности и индикативные цели к концу марта были достигнуты.

Украина выполнила два структурных маяка:

поданы в парламент законодательные изменения для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.

опубликован отчет по результатам внешнего аудита НАБУ.

Первая заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат отметила, что полномасштабная война обусловила необходимость принятия изменений в госбюджет на 2025 год.

Поэтому в МВФ считают, что восстановление фискальной устойчивости и покрытие приоритетных расходов в среднесрочной перспективе потребует дальнейших решительных усилий по реализации Национальной стратегии доходов.

В МВФ считают, что эти реформы вместе с совершенствованием системы управления публичными инвестициями, среднесрочного бюджетного планирования и управления фискальными рисками критически важны для обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций.

Структурные реформы включают государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

Заметим, в государственный бюджет Украины уже поступило восемь траншей в рамках программы EFF от МВФ общим объемом около $10,1 млрд. из запланированных $15,5 млрд. на 2023-2027 годы.

Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех пересмотров.

Последний транш от МВФ Украины получил 31 марта 2025 года. Тогда в государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов.