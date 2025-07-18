Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026-27 годы составляет $37,4 млрд – Минфин

Не подтвержденная источниками поступлений от международных партнеров Украины потребность во внешнем финансировании Украины на 2026-27 годы составляет около $37,4 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на доклад заместителя министра финансов Ольги Зыковой в ходе июльского обзора Центра экономической стратегии "Что происходит с украинским бюджетом? Дефицит, помощь партнеров, бюджетная декларация".

Сколько денег от партнеров не хватает Украине

"Сейчас мы имеем заверения от партнеров на 2026-2027 годы комитментов (договоренность или обещание сделать что-то в будущем – Ред.) на $37,4 млрд, включая финансирование по ERA Loans (механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом 50 млрд долларов США – Ред.). Соответственно, на 2026-2027 годы потребность во внешнем финансировании сейчас составляет $37,4 млрд", – рассказала Ольга Зыкова.

По ее словам, украинская сторона находится в постоянном диалоге с международными партнерами по поиску источников финансирования – ЕС и МВФ. Параллельно Украина ведет переговоры по конфискации замороженных российских активов, которые должны стать ресурсом экономического восстановления.

Вместе с тем, отмечает заместитель министра финансов, на 2025 год потребность Украины во внешнем финансировании полностью закрыта обязательствами со стороны партнеров.

Что будет с украинским бюджетом в 2026 году

Учитывая, что война продолжается, следует понимать, что предварительные оценки финансовых потребностей Украины должны предусматривать несколько сценариев развития: как сценарий завершения боевых действий, так и сценарий продолжения боевых действий, говорит Ольга Зыкова.

"В случае завершения активных боевых действий в 2025 году мы прогнозируем дефицит государственного бюджета в 2026 году 9,9% ВВП. В случае продолжения активных боевых действий, в 2026 году дефицит бюджета будет достигать более 17% ВВП", – прогнозирует заместитель министра финансов.

Напомним, ранее украинская сторона заявляла о сумме до $19 млрд непокрытых источниками доходов от внешних партнеров бюджетных нужд на 2026 год.

За первые шесть месяцев 2025 года Минфин привлек в государственный бюджет внешнее финансирование в размере 22 млрд долларов. Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. Все внутренние финансовые ресурсы направляются на сектор безопасности и обороны.