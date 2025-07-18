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Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-27 роки складає $37,4 млрд – Мінфін

Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-27 роки складає $37,4 млрд – Мінфін

Не підтверджена наразі джерелами надходжень від міжнародних партнерів України потреба у зовнішньому фінансуванні України на 2026-27 роки складає близько $37,4 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на доповідь заступниці міністра фінансів Ольги Зикової під час липневого огляду Центру економічної стратегії "Що відбувається з українським бюджетом? Дефіцит, допомога партнерів, бюджетна декларація".

Скільки грошей від партнерів не вистачає Україні

"Наразі ми маємо запевнення від партнерів на 2026-2027 роки комітментів (домовленість або обіцянка зробити щось у майбутньому – Ред.) на $37,4 млрд, включаючи фінансування за ERA Loans (механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 обсягом 50 млрд доларів США – Ред.). Відповідно, на 2026-2027 роки потреба в зовнішньому фінансуванні наразі складає $37,4 млрд" розказала Ольга Зикова.

За її словами, українська сторона знаходиться в постійному діалозі з міжнародними партнерами щодо пошуку джерел фінансування  ЄС і МВФ. Паралельно Україна веде перемовини щодо конфіскації заморожених російських активів, які мають стати ресурсом для економічного відновлення.

Разом з тим, зазначає заступниця міністра фінансів, на 2025 рік потреба України у зовнішньому фінансуванні повністю закрита зобов’язаннями з боку партнерів.

Що буде з українським бюджетом в 2026 році

Враховуючи, що війна триває, варто розуміти, що попередні оцінки фінансових потреб України мають передбачати кілька сценаріїв розвитку: як сценарій завершення бойових дій, так і сценарій продовження бойових дій, каже Ольга Зикова.

разі завершення активних бойових дій в 2025 році, ми прогнозуємо дефіцит державного бюджету в 2026 році 9,9% ВВП. В разі продовження активних бойових дій, в 2026 році дефіцит бюджету сягатиме більше 17% ВВП",  прогнозує заступниця міністра фінансів.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявляла про суму до $19 млрд непокритих джерелами доходів від зовнішніх партнерів бюджетних потреб на 2026 рік.

За перші шість місяців 2025 року Мінфін залучив до державного бюджету зовнішнє фінансування у розмірі 22 млрд доларів. Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. Всі внутрішні фінансові ресурси спрямовують на сектор безпеки й оборони.

Автор:
Руслан Кисляк