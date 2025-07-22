Україна проситиме МВФ про додаткове фінансування - Свириденко

Уряд України звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки західні партнери виділили лише половину необхідних коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, західні донори поки що виділили лише половину з приблизно $75 мільярдів, необхідних для бюджету України протягом наступних двох років.

Але Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.

Перегляд програми МВФ

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, новий уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Свириденко припустила, що якщо війна продовжиться наступного року, Україна потребуватиме перегляду програми МВФ.

«Економічні та військові сценарії будуть на порядку денному під час серпневого візиту місії МВФ, щоб визначити, чи буде нова програма доцільною та якими можуть бути її ймовірні параметри, - розповіла очільниця уряду.

Нагадаємо, 1 липня до державного бюджету України надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які будуть спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних потреб

Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року.

Допомога від США та виробництво зброї

Крім того Свириденко планує обговорити потенційну фінансову допомогу з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона інтенсивно працювала над угодою про корисні копалини. Кабінет міністрів також хоче співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників.

За словами урядовиці, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Окрім зміцнення фінансів України, головною метою Свириденко буде нарощування внутрішнього виробництва зброї.

Свириденко пообіцяла вирішити всі невирішені питання, включаючи заходи боротьби з корупцією.

Нагадаємо, новопризначена премʼєр-міністерка України Свириденко пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.

Свириденко наголосила, що уряд повинен діяти швидко й рішуче, а пріоритетними кроками у перші 6 місяців стануть: