Україна розраховує на збільшення підтримки МВФ у 2026 році

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.

Як пише Delo.ua, про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Верховної Ради Роксолану Підласу.

Фінансування України у 2026 році

Україна розраховує на продовження та можливе збільшення фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду у 2026 році. Така необхідність зумовлена прогнозованою потребою держави у зовнішньому фінансуванні на рівні $40 млрд.

Як зазначалося під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії, приклад співпраці МВФ з Аргентиною у 2025 році, коли була затверджена програма на $20 млрд, з яких $12 млрд становила первинна виплата, демонструє потенційні можливості для України.

Крім того, Україна вже має досвід активної співпраці з Фондом: для залучення понад $6 млрд у межах програми EFF країна пройшла вісім переглядів, що свідчить про готовність до продовження діалогу та залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

За наявною інформацією, наразі немає підстав вважати, що потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році зменшиться. Залишається актуальною потреба у залученні понад $40 млрд, як про це раніше заявляв і колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також наголошується, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже висловлювала занепокоєння стосовно покриття непрофінансованої частини цієї суми в розмірі $19 млрд.

Водночас зазначається, що відповідальність за вирішення цього питання має бути не лише на Європейському Союзі, а розподілятися серед ширшого кола міжнародних партнерів України.

Підласа також прокоментувала, що суттєвих змін у структурі фінансування не очікується. За її словами, у 2024 році, як і в усі попередні роки після початку повномасштабного вторгнення, понад 70% надходжень до державного бюджету забезпечувала міжнародна підтримка. І поки тривають активні бойові дії, така пропорція зберігатиметься.

Про транші МВФ

Нагадаємо, 1 липня до державного бюджету України надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США (373,53 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які будуть спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних потреб

Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми МВФ вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.

Серед зобов'язань України вказані модернізація податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізація законодавства зі стандартами ЄС.

Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.