У МВФ уточнили, яких реформ очікують від України

Для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання Україні потрібно зосередитися на реформах податкової та митної системи, боротьбі з ухиленням від сплати податків і гармонізації законодавства з нормами ЄС

Як пише Delo.ua, про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій Міжнародного валютного фонду Джулія Козак, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що ці заходи є частиною Національної стратегії доходів і сприятимуть залученню інвестицій і зростанню економіки.

"Ідея цього пакету реформ полягає в тому, що ці реформи, в поєднанні з покращенням систем управління державними інвестиціями та підготовки середньострокового бюджету, а також управління фіскальними ризиками, матимуть вирішальне значення для підтримки економічного зростання в Україні та залучення інвестицій у середньостроковій перспективі", - підкреслила Козак.

За її словами, попри складні умови війни Україна зберігає макроекономічну стабільність, але ризики залишаються високими, тому важливо продовжувати реформи та мобілізувати внутрішні доходи для стабілізації боргу. Також необхідно завершити реструктуризацію боргу відповідно до домовленостей із МВФ.

Нагадаємо, 1 липня до державного бюджету України надійшов девʼятий транш обсягом близько 500 млн доларів США (373,53 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF), які будуть спрямовані на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми МВФ вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів.

Серед зобов'язань України вказані модернізація податкової та митної служб, зменшення ухилення від сплати податків та гармонізація законодавства зі стандартами ЄС.

Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.