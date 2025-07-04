В МВФ уточнили, какие реформы ожидают от Украины

Для восстановления фискальной устойчивости и экономического роста Украине необходимо сосредоточиться на реформах налоговой и таможенной системы, борьбе с уклонением от уплаты налогов и гармонизации законодательства с нормами ЕС

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций Международного валютного фонда Джулия Козак, передает Укринформ.

Она отметила, что эти меры являются частью национальной стратегии доходов и будут способствовать привлечению инвестиций и росту экономики.

"Идея этого пакета реформ состоит в том, что эти реформы в сочетании с улучшением систем управления государственными инвестициями и подготовки среднесрочного бюджета, а также управления фискальными рисками будут иметь решающее значение для поддержания экономического роста в Украине и привлечения инвестиций в среднесрочной перспективе", — подчеркнула Козак.

По ее словам, несмотря на сложные условия войны, Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, но риски остаются высокими, поэтому важно продолжать реформы и мобилизовать внутренние доходы для стабилизации долга. Также необходимо завершить реструктуризацию долга в соответствии с договоренностями с МВФ.

Напомним, 1 июля в государственный бюджет Украины поступил девятый транш в размере около 500 млн долларов США (373,53 млн СДР) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF), которые будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

Это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF .

В рамках программы МВФ уже направил Украине 10,6 млрд долларов.

Среди обязательств Украины указаны модернизация налоговой и таможенной служб, уменьшение уклонения от налогов и гармонизация законодательства со стандартами ЕС.

Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех пересмотров.